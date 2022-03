Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 deve testar o uso de telas de vídeo ao lado da pista no GP da Arábia Saudita deste fim de semana. O objetivo deste teste é ajudar os pilotos, oferecendo alertas de incidentes nas curvas de alta velocidade.

Antes do início das atividades em Jeddah nesta sexta, foi anunciado que o sistema seria utilizado primeiro no treino livre da Fórmula 2, que acontece antes do TL1 da F1. Telas foram instaladas no lado esquerdo da pista antes das curvas 13, 16 e 19, oferecendo imagens em vídeo das condições de pista na saída destes locais.

A ideia é que as imagens deem algum tipo de alerta extra aos pilotos sobre potenciais acidentes que podem ter acontecido mais à frente e que eles podem não estar cientes.

Ainda não há uma notificação formal sobre as telas serem usadas nas sessões da F1 mas, caso o treino da F2 ocorra sem problemas, o teste deve ser levado adiante. George Russell, que é diretor da Associação de Pilotos de Grande Prêmio (GPDA), recebeu positivamente a ideia, mas disse que só terá certeza de sua utilidade caso estejam ligadas.

O britânico acredita que, se o sistema funcionar em Jeddah, pode ser um conceito implementado em outros circuitos de rua no calendário.

"Acho que precisamos testar para ver, teremos o feedback apenas depois disso", disse ao Motorsport.com.

"Algumas vezes, soluções assim vão muito bem, outras não. Sabemos das dificuldades de visibilidade em um circuito como esse, e acho que quanto mais a FIA fizer para nos ajudar, será mais benéfico".

"Não posso comentar agora, mas pode ser uma implementação intrigante. Se funcionar, potencialmente podemos tê-la em Baku, Mônaco, Singapura. Se reduzir o perigo, o risco e melhorar a segurança, então todos ficarão felizes".

Lando Norris acrescentou: "Acho que temos que esperar para ver, porque é um setor rápido. Talvez não tenhamos muito tempo para olhar a TV e ver o que está rolando. Mas veremos. Se for bom, tenho certeza de que poderemos usar mais pelo resto do ano".

