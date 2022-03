Carregar reprodutor de áudio

Após esperar até o último momento possível, a Aston Martin confirmou que Nico Hulkenberg estará no grid da Fórmula 1 novamente neste fim de semana, substituindo pela segunda vez consecutiva o tetracampeão Sebastian Vettel, que segue na Suíça devido à Covid-19.

Essa será a quinta participação de Hulkenberg desde o início da pandemia, todas com a mesma equipe, mas as três primeiras enquanto ainda era conhecida como Racing Point.

Um comunicado da Aston Martin diz: "Nico Hulkenberg participará dos treinos livres, classificação e corrida ao lado de Lance Stroll. Apesar da falta de quilometragem no AMR22, Nico conseguiu lidar com isso no Bahrein e temos certeza de que fará o mesmo em Jeddah".

"Esperamos que Sebastian Vettel esteja pronto a tempo do GP da Austrália".

Após a pré-temporada no Bahrein, Vettel voltou à Suíça e testou positivo para Covid antes do retorno planejado para a corrida. A ausência contínua do tetracampeão não se dá apenas pela falta de um teste PCR negativo, já que isso não é mais exigido pela FIA ou pela Arábia Saudita.

O Apêndice 6 do Código Desportivo Internacional, que rege assuntos sobre Covid, determina: "Capaz de Participar significa que o participante em questão não possui fatores de risco relacionados à Covid-19, o que significa que ele não participará de eventos cobertos ou que estejam sofrendo de sintomas da Covid-19".

"Mais especificamente, a confirmação por uma equipe de que o participante está apto a participar de um evento significa que o participante foi totalmente vacinado contra a Covid-19".

Hulkenberg deve estar melhor preparado para a corrida deste fim de semana. Na anterior, ele chegou tarde ao Bahrein, apenas na noite de quinta, sem fazer nenhum teste com o carro de 2022. Ele terminou o GP em 17º e último entre os que completaram.

Ainda no domingo, ele viajou ao Reino Unido, onde teve a chance de testar a pista de Jeddah no simulador da Aston. Ele aguardou no local a confirmação para viajar à Arábia, que veio na quarta. Ele chegou via Dubai no início da quinta-feira e passou o dia em preparação com a equipe.

