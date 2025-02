Nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro, as equipes de Fórmula 1 participarão dos testes de pré-temporada no circuito do Bahrein, com os pilotos a bordo dos carros de 2025 pela primeira vez neste ano.

É a oportunidade para as equipes verificarem se o carro está funcionando corretamente e, é claro, oferece uma chance de ver se os desenvolvimentos ajudaram a tornar o carro mais estável e mais rápido.

Tais sessões são organizadas pela FIA e pela F1 e todas as 10 equipes participam. Embora haja muita liberdade durante esses dias, há algumas restrições.

De acordo com os regulamentos esportivos da F1, o teste de pré-temporada se enquadra no Teste de Carros Atuais (TCC), que é quando os carros vão para a pista enquanto a sessão não faz parte de uma "competição", o que, no caso das regras, inclui um fim de semana de corrida.

De acordo com o Artigo 10.1, os carros devem estar em conformidade com os regulamentos técnicos do campeonato daquele ano. Durante esse TCC, todas as equipes devem correr com uma unidade de controle eletrônico (ECU) da FIA, o que também já está estipulado nos regulamentos técnicos.

Além disso, como em um fim de semana de F1, as equipes precisam seguir as regras relativas às bandeiras vermelhas e ao reabastecimento do carro. Durante um TCC, os pilotos sem uma superlicença também podem competir, mas devem pilotar com uma luz verde na traseira.

No entanto, as equipes geralmente optam por correr apenas com os dois pilotos regulares durante os testes de pré-temporada e, cada vez mais, elas fazem o mesmo, dividindo os três dias de teste em meio período. Dessa forma, os pilotos têm uma sessão pela manhã ou à tarde e podem fazer os testes em horários diferentes.

Local e duração

Uma das regras mais notáveis em relação aos TCCs é o Artigo 10.8a. Ele estabelece que esses TCCs só podem ser realizados em circuitos europeus, a menos que a maioria das equipes concorde com um circuito fora da Europa.

Durante anos, o Circuito de Barcelona-Catalunha foi o destino da F1 para os testes de pré-temporada, mas nos últimos anos a preferência foi o Bahrein, com o qual a maioria das equipes concordou.

A propósito, esse TCC nunca deve ser realizado durante a temporada para evitar que as equipes obtenham vantagem no restante da temporada.

O TCC deve durar no máximo nove horas e deve ocorrer entre as 9h e as 19h, no horário local. Isso geralmente inclui um intervalo de uma hora após as primeiras quatro horas.

De acordo com o Artigo 10.8c, mais regras foram definidas para os testes de pré-temporada. Para 2025, como nos anos anteriores, ele pode ocorrer em um máximo de três dias consecutivos, a partir de 1º de fevereiro e no máximo 10 dias antes do início da nova temporada.

Também pode ser feita uma exceção: se a maioria das equipes concordar, também pode haver até quatro dias de teste. Três testes de três dias já foram discutidos para 2026 devido à grande revolução nas regras, o que significa que os regulamentos esportivos terão que ser alterados de acordo.

Durante o teste de inverno, as dez equipes só podem usar um carro por vez, o que significa que os pilotos terão que se alternar.

Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Ocultação das peças

Durante os testes de pré-temporada, as equipes também devem obedecer às regras do Artigo 21 sobre a ocultação de determinadas peças. Afinal de contas, os dias de testes também são bons momentos para os competidores darem uma olhada em seus vizinhos para obter ideias para seus próprios carros.

De acordo com o Artigo 21, não é permitido ter telas, panos ou outras obstruções sobre partes do carro, a menos que tenham uma função mecânica clara, incluindo proteção contra incêndio.

No entanto, algumas coisas são permitidas: panos sobre carros ou peças danificadas, uma caixa de ferramentas transparente - com no máximo 50 milímetros de profundidade - colocada em cima da asa traseira, um pano na asa traseira especialmente projetado para proteger um mecânico que esteja ligando o carro contra incêndio, um pano sobre o carro à noite e aquecedores de pneus.

Além disso, há exceções para os testes. Por exemplo, as equipes têm permissão para usar um pano ou outra cobertura para um assoalho destinado ao teste, mas não montado no carro, e durante a recuperação e o reparo de um carro danificado.

A FIA, em acordo com as equipes participantes, também pode decidir que um desses três dias seja dedicado ao teste de pneus de chuva, se a fornecedora de pneus Pirelli solicitar.

Isso foi feito em Barcelona, embora a pista tenha secado tão rapidamente na época que o tempo máximo de condução em pista molhada foi de uma hora. Por esse motivo, também ainda não houve um teste com pneus de chuva no Bahrein.

O que as regras não dizem

Há muitas regras na Fórmula 1, mas é justamente o que não está estabelecido que é tão interessante para as equipes de F1. Se você analisar as regras, perceberá que para os testes de pré-temporada, por exemplo, não há regras sobre o uso de motores ou de determinadas peças.

Em suma, não há restrições nessa área. No entanto, as equipes simplesmente têm de cumprir os regulamentos em vigor naquele ano e, portanto, não podem ser manipuladas nesse aspecto. Além disso, as equipes também só podem participar com um carro que tenha passado em todos os testes de colisão.

Quanto ao resto, as equipes têm ampla liberdade para escolher as peças que usarão e a quantidade delas. Também não há nada específico mencionado sobre os pneus para os dias de teste, embora em 2024 a Pirelli tenha disponibilizado 35 pneus por equipe, o que acontece novamente este ano.

Desses 35, as equipes podem usar no máximo 30. Portanto, nesse sentido, essa é a única restrição que as equipes têm na elaboração de seus programas.

