Kevin Magnussen, piloto dinamarquês da Haas, atingiu o limite de pontos da 'superlicença' da Fórmula 1 no GP da Itália, neste final de semana, após se envolver em um acidente com Pierre Gasly, da Alpine, e ser punido por ter sido considerado culpado de causar a colisão com o piloto francês. Por isso, está suspenso do GP do Azerbaijão e é o primeiro da F1 a ser punido nesse sistema de pontuação.

O toque do carro de Magnussen em Gasly aconteceu na Variante della Roggia de Monza, e o piloto da Haas punido na corrida em dez segundo, pois os comissários o consideraram totalmente culpado pelo incidente.

Os pontos em um acidente são distribuídos dependendo da gravidade e da intencionalidade de um incidente, avaliadas pelos comissários e expiram após um ano do acontecimento. O piloto, após sofrer a punição e ficar uma corrida fora, retorna com a 'carteira' zerada.

Como os 'pontos na carteira' de Magnussen foram recentes, com 5 pontos no fim de semana de Miami, o limite de 12 foi atingido em pouco tempo e, com isso, a suspensão foi aplicada de forma inédita. Em 2023, Gasly chegou aos 10 pontos e passou perto de atingir o limite, mas não perdeu corridas.

Os 12 pontos de penalidade de Magnussen:

GP da Arábia Saudita - Causando uma colisão com Alex Albon - 3 pontos

- 3 pontos GP da China - Causando uma colisão com Yuki Tsunoda - 2 pontos

- 2 pontos GP de Miami - Deixando o traçado e ganhando vantagem em várias ocasiões - 3 pontos

GP de Miami - Causando uma colisão com Logan Sargeant - 2 pontos

- 2 pontos GP da Itália - Causando uma colisão com Pierre Gasly - 2 pontos

O sistema de pontuação foi criado pensando na suspensão de Romain Grosjean que, em 2012 pela Lotus, atingiu uma série de pilotos na largada do GP da Bélgica e foi barrado de correr na Itália, também por consequência de incidentes anteriores. Curiosamente, Magnussen e Grosjean correram juntos pela Haas anos depois, de 2017 à 2020.

Agora, para a Haas, fica a decisão de quem será o substituto do dinamarquês, seja Oliver Bearman, que correrá pela equipe em 2025 e faz parte da academia da Ferrari, ou Pietro Fittipaldi, reserva da equipe, que tem compromisso na mesma data, pela Indy.

FERRARI DÁ AULA E LECLERC VENCE, COM PIASTRI P2 E NORRIS P3! Verstappen é SÓ P6. O DEBATE de MONZA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!