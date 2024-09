Max Verstappen e a Red Bull tiveram um fim de semana complicado na Itália e usaram a etapa para gerenciar os danos e tentar somar o máximo de pontos possíveis na Fórmula 1. Na classificação, os pilotos taurinos ficaram presos em P7 e P8 - o holandês conseguiu conquistar apenas uma posição ao longo da etapa.

Agora, em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Helmut Marko avaliou a situação e disse que o resultado de Monza foi o máximo que eles conseguiram garantir, isso porque o RB20 não apresenta ritmo suficiente, principalmente em climas mais quentes.

"No passado, o tempo quente era bom para nós, mas agora estamos muito longe disso. Temos de encontrar uma solução muito rapidamente".

Marko indica que a Red Bull pode estar com problemas na asa, que pode ser pequena para o problemático RB20.

"Um carro com asa menor provavelmente teria sido ainda menos competitivo neste fim de semana porque é ainda pior para os pneus. Essa é a maior parte do problema".

Outra questão do RB20 é a falta de equilíbrio e precisa de atualizações, mesmo que o objetivo principal seja entender todos os pontos de fraqueza.

"Não sei se são apenas atualizações. O mais importante é que recuperemos um equilíbrio melhor no carro. Temos que voltar no tempo e ver onde exatamente tomamos o caminho errado".

Uma parada não era viável para Red Bull

A vitória de Charles Leclerc em Monza foi o único ponto positivo para a Red Bull. Isso porque, caso Lando Norris ou Oscar Piastri tivesse vencido, a diferença de pontos entre a McLaren e os taurinos seria ainda menor. Porém, a estratégia da Ferrari de fazer uma única parada pegou todos de surpresa.

"Estou extremamente feliz com a Ferrari hoje e com o risco que eles correram com aquela parada [única]. Este resultado é perfeito para Monza e a forma como é feito também é linda".

Marko ainda disse que parada única não era uma possibilidade para a Red Bull, na verdade, ele diz que isso poderia ter causado uma "explosão".

"Para nós não foi possível fazer algo assim. Você viu os pneus? Se tivéssemos continuado por mais duas ou três voltas, um pneu teria estourado".

FERRARI DÁ AULA E LECLERC VENCE, COM PIASTRI P2 E NORRIS P3! Verstappen é SÓ P6. O DEBATE de MONZA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!