Durante o GP da Itália, Gabriel Bortoleto mostrou todo o seu talento e habilidade ao vencer a corrida de domingo da Fórmula 2 após largar da última posição. O brasileiro não conseguiu se classificar porque rodou na sessão de sexta-feira e não conseguiu cravar um bom tempo.

Porém, antes mesmo de 'chegar chegando' no domingo, Bortoleto já estava sendo amplamente relacionado a vaga ainda disponível na Sauber, futura Audi. Agora, essa esperança parece ainda mais possível, isso porque o piloto foi visto conversando com Mattia Binotto durante o fim de semana.

O piloto está com 154.5 na tabela da F2, isso porque dividiu um ponto com Dennis Hauger, e ocupa a segunda colocação, ficando atrás apenas de Isack Hadjar, que tem 165.

Agora, durante o fim de semana na Itália, uma foto começou a rodar nas redes sociais. Acontece que o competidor foi clicado tendo uma conversa com Binotto no grid de Monza.

Por que isso dá esperanças aos brasileiros? Pois bem, acontece que Mattia está responsável pelo projeto da Audi e está observando os feitos de Gabriel na F2. O chefe da equipe ainda confirmou que o brasileiro faz parte de sua longa lista de nomes, mas nada está decidido.

Em entrevista ao RacingNews365, Binotto disse que Theo Pourchaire também é considerado, isso porque ele já é piloto reserva da Sauber atualmente e teve contato com a maquinaria.

"Theo é nosso piloto reserva e já é parte da nossa família. Não há dúvida de que ele está na nossa lista".

"Gabriel está indo muito bem na F2, ele mostrou muito talento. Certamente nós estamos vendo o que ele está fazendo, mas estamos observando os outros também. Eu não vejo ele como o único nome que estamos focando nossas atenções".

"Há muitos nomes na lista, com grande potencial, boas experiências".

