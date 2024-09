Lando Norris tinha a pole position em Monza e largou bem, conseguindo manter a ponta antes de ser ultrapassado por Oscar Piastri na Curva 4, em um movimento bastante arriscado do australiano. Porém, a etapa de Fórmula 1 teve Charles Leclerc como vencedor. O resultado decepcionante da McLaren colocou em dúvida as decisões tomadas pela equipe.

A terceira colocação de Norris o colocou 62 pontos atrás de Max Verstappen na tabela de pilotos e o britânico tem grandes chances de alcançar a liderança do campeonato. Porém, a McLaren precisa tomar decisões mais duras para ajudá-lo nessa busca.

No paddock, muito se questionou porque a McLaren não pediu para Piastri ceder a posição para Norris - algo que aconteceu no GP da Hungria, quando o australiano conquistou sua primeira vitória. Entre as pessoas que tem fortes opiniões sobre o assunto, Toto Wolff, chefe da Mercedes, se destaca.

Wolff se colocou no lugar de Andrea Stella e explicou qual seria seu posicionamento caso tivesse que tomar as decisões do italiano. É importante lembrar que a McLaren também está na disputa pela tabela de construtores, estando oito pontos atrás da Red Bull.

"Eu acho que como uma equipe de corrida que está batalhando na frente de repente, você está entre a cruz e a espada porque de um lado estão os pilotos. Queremos ter certeza de que o melhor piloto vença, mas do outro lado, quando começa a se tornar disfuncional e impactar o desempenho da sua equipe, é que você tem que ver como irá reagir a isso".

"A equipe está sempre perdendo porque se você congela posições e tem ordens de equipe, então talvez você não tenha o que nossa alma de corrida quer fazer, mas o lado racional precisa prevalecer".

"No final, você não quer perder um campeonato por três ou cinco pontos que você poderia ter feito facilmente. Então, andar nessa corda bamba é muito difícil e não há uma verdade universal sobre como lidar com isso".

Wolff defendeu que as decisões de Stella devem ser as melhores, isso porque considera o italiano como uma das pessoas mais experientes do paddock.

"Não há ninguém que conheça este esporte melhor do que Andrea. Ele viu isso acontecer diante de seus olhos várias vezes durante seu tempo na Ferrari".

O chefe da Mercedes ainda disse que as decisões tomadas durante Monza traduzem as questões que a McLaren ainda tem sobre como devem lidar com a atual situação e qual será a melhor maneira de abordar tudo.

"Ele [Stella] tem aquela alma de piloto que não quer fazer isso e quer deixá-los disputar, mas acho que eles vão chegar a alguma conclusão depois desta corrida, como estamos lidando com isso? Foi quando começamos a introduzir as regras e então mudamos o título para 'intenção de corrida', porque 'regras' era uma palavra muito dura para os pilotos".

