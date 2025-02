Após a saída de Lewis Hamilton, a Mercedes teve que procurar outro piloto de Fórmula 1 para 2025. Vários nomes - incluindo o de Max Verstappen - foram analisados, mas no final a escolha recaiu sobre o jovem italiano Andrea Kimi Antonelli.

A jovem promessa da equipe da fabricante alemã já está tendo sua chance no mais alto nível do automobilismo após um ano na Fórmula Regional Europeia (FRECA) e uma temporada na Fórmula 2.

Devido à sua pouca idade, à falta de experiência nas categorias de acesso e ao acidente no primeiro treino livre do GP da Itália de F1 do ano passado, há dúvidas se ele está pronto para a realidade, mas o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, não compartilha dessas dúvidas.

"Eles [os preparativos] estão indo bem", disse o austríaco durante o Autosport Awards ao Motorsport.com. "Nós o conhecemos desde que ele tinha 11 anos de idade. Ele se integrou bem à equipe e fizemos muitos testes com ele. Mal podemos esperar para vê-lo no [novo] carro".

Como mencionado, Antonelli faz parte da família Mercedes há muito tempo. O piloto foi trazido para a Mercedes Junior Team como um talento de kart de 11 anos de idade e passou por todo o treinamento.

Portanto, Wolff também já o conhece bem e sabe o que ele tem a oferecer. Ele reconhece em Antonelli aspectos que também já viu ou vê em outros pilotos de ponta. "Todos os bons pilotos apresentam, de certa forma, o mesmo padrão. Ele tinha muito talento bruto e velocidade e cresceu com os pais e os técnicos ao seu redor", explicou o chefe da Mercedes.

"Ele tem inteligência, empatia, sabe como manobrar, sabe com quem brigar e como ser um leão no carro. Isso não aparece necessariamente do lado de fora".

Já ao Sky Sports, o chefe de equipe afirmou que a saída de Hamilton "foi a decisão certa para nós dois".

"Acho que quando você vê Lewis em suas primeiras aparições na Ferrari, essa foto em frente à casa de Enzo Ferrari, é icônica. Lewis com seu senso de estilo, e eu disse [isso] a ele".

"E, ao mesmo tempo, estamos embarcando em um caminho diferente, tentando nos reinventar com um piloto jovem - além de George [Russel], que não é mencionado o suficiente. Temos um piloto sênior e bem-sucedido que já venceu corridas, e esse garoto novo que está chegando".

"Acho que foi uma renovação para nós dois", conclui.

