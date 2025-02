De certa forma, a combinação da Williams para a temporada 2025 da Fórmula 1 com Alex Albon e Carlos Sainz é um presente do chefe da equipe, James Vowles, para os projetistas do esquadrão.

Atualmente, os dois pilotos apresentam uma particularidade: ambos não possuem mais o apêndice e isso representa uma economia de 9 gramas aproximadamente por carro, coisa que nenhuma outra equipe terá. É útil, já que o problema do peso do monoposto foi o que realmente atrapalhou a Williams no ano passado.

Nesta temporada, o time conta com outra situação subjetiva, mas potencialmente ainda mais gratificante: ter a formação de pilotos mais educada da F1. Dois personagens despretensiosos e amigáveis, com inteligência emocional para respaldar o talento mostrado na pista.

Um exemplo: há anos, os pilotos têm se queixado do tamanho do calendário. A única observação sábia feita sobre o debate durante todo esse tempo - de que viajar tanto é muito perturbador para criar uma família com estabilidade adequada - veio de Sainz em Austin de 2024.

E agora, o espanhol se junta ao anglo-tailandês na Williams para formar a dupla "Carbono" - de acordo com o publicado pela equipe nas redes sociais. É inevitável que alguns zombem da alcunha, há certamente uma narrativa crescente sobre como a simpatia do grupo atual, em geral, contrasta com a 'faísca' das gerações passadas - ainda vista em alguns episódios entre George Russell e Max Verstappen.

Mas, por mais que esses dois realmente se deem bem, é assim que tudo começa. O espanhol chega após uma emocionante e última temporada temporada correndo pela Ferrari. Ele canalizou a tristeza de perder o lugar na Scdueria para Lewis Hamilton em uma série de resultados brilhantes no início de 2024. Isso inclui a sensacional vitória na Austrália, quase duas semanas depois da operação de apendicite, em Jeddah.

Sainz não deu trégua para Charles Leclerc durante todo o ano. Os dois chegaram a se desentender e houve muita conversa no rádio da equipe sobre os litígios em Las Vegas - além das batalhas chamativas durante as corridas sprint na China e em Austin. Mas, considerando desempenho excelente do espanhol na Ferrari, chegou a hora de se perguntar o que eles significarão para a reputação de Albon na F1 daqui para frente.

Isso é trazido em evidência depois que o piloto anglo-tailandês suportou o ambiente 'selvagem' da Red Bull em 2019/2020. Na Williams, ele encontrou o melhor lugar possível para retomar a confiança e crescer novamente na categoria. A equipe precisava de um substituto à altura de Russell e conseguiu com Albon - que combinou boas corridas com classificações regulares.

Desde então, Alex tem sido o melhor piloto da equipe de Grove. Nicholas Latifi e Logan Sargeant nunca chegaram perto de apresentar o mesmo desempenho e Franco Colapinto teve uma participação surpresa. O argentino se saiu bem o suficiente para quase garantir uma vaga na Red Bull.

Antes dos acidentes em Interlagos e Las Vegas desanimarem Christian Horner e companhia - pelo menos para o início de 2025. Durante a estadia na Williams, Colapinto apresentou um desempenho muito melhor que o apresentado por Sargeant e isso fez muita pessoas alegarem que Albon tinha sido "descoberto".

Franco fez barulho ao desclassificar Alex em Austin e em Baku. No geral, no entanto, apenas uma vez Colapinto ofereceu um ritmo de corrida melhor que o de Albon - em torno de muitos incidentes que complicam essas comparações. Embora o anglo-tailandês tenha cometido alguns erros inesperadamente ruins em 2024, o complicado FW46 não ajudou muito os pilotos.

Na verdade, quando eles se esforçaram muito para superar a complicação de peso extra, as peças de metal que foram adicionadas - por serem mais rápidas de produzir - danificaram até mesmo as câmaras do chassi e contribuíram ainda mais para o problema de reposição.

Sainz, no entanto, está claramente um passo acima de Colapinto. Ele é agora o melhor companheiro de equipe de Albon desde o piloto fez dupla com Verstappen pela última vez em 2020. A chance do espanhol superar o companheiro de equipe existe, mas há uma narrativa de relevância nessa avaliação que não pode ser ignorada neste momento.

A esta altura, é bem provável que Alex surja como o piloto mais forte da dupla, uma vez que ele passou três anos aprendendo a lidar com a Williams e com a sensação de que "a cada ano ela [a equipe] está em constante evolução". Enquanto o espanhol está aprendendo a lidar com a quinta nova equipe que passa pela F1. Mas há outras indicações iniciais de que essa subtrama pode ser benéfica para ambas as partes. E é exatamente isso que Williams está esperando.

Em termos de estilo de direção, ambos são muito suaves na entrada de curva - evocando lembranças de Jenson Button em uma Williams. Mesmo com algumas particularidades, eles gostam de uma traseira estável. Ou seja, o fato de estarem na mesma direção de desenvolvimento do carro já é um benefício considerável para o esquadrão de Grove.

A outra indicação de essa dupla provavelmente permanecerá 'jovial' ´é o fato do 'slogan' de 2025 ser sobre "olhar para frente, para o que teremos juntos em 2026", de acordo com Vowles. Isso é, em termos do que a Williams pode ganhar com o novo conjunto de regras se fizer as coisas certas no desenvolvimento do carro.

Vowles também destaca que “o que eu adoro no Alex é que ele é um líder” e que “quando as coisas ficam difíceis, ele se esforça. Independentemente das circunstâncias”, acrescenta. “E isso faz com que a equipe recupere a força emocional. Foi ele quem nos incentivou a trazer Carlos para o time, porque ele não se preocupa com desafios e quer que tenhamos sucesso. Portanto, Alex é tudo o que eu sei que ele pode ser e quer ser.”

E, de fato, Albon reconhece que a “experiência e o conhecimento de Sainz na Ferrari vão ajudar muito” na próxima temporada. “Ele também será um bom líder de equipe”, continua Albon. “Ele fala bem e é muito articulado. Ele também vem de uma sólida formação em engenharia. Acho que ele é bom nesse sentido. Portanto, será muito importante sabermos como usar as informações dele e como aplicá-las ao nosso carro.”

No final das contas, narrativas difíceis de mudar são adquiridas rapidamente na F1 – basta perguntar ao Sargeant. E, para Albon, se Sainz o derrotar em 2025, uma outra rodada de restauração da reputação será necessária - mesmo que este ano, aparentemente, tenha pouca importância para além dos prêmios em dinheiro.

Mas, justamente por conta da qualidade de Sainz e do que ele já demonstrou em uma equipe da Classe A, Albon tem a chance de estabelecer uma marca impressionante. Se conseguir derrotar um vencedor de quatro GPs, ele ainda poderá ganhar um caminho mais concreto de volta à 'A list', além da oferta, já superada, de possivelmente voltar para a Red Bull a partir de 2026.

E se ele ajudar a Williams a finalmente concluir sua reconstrução e voltar a vencer em 2026, melhor ainda. Aconteça o que acontecer, no entanto, espere que venha com muita classe.

