Os comissários do GP da Espanha de Fórmula 1 ameaçaram aumentar as penalidades para os pilotos, após perdoarem 55 infrações de 18 pilotos diferentes durante a sessão de classificação em Barcelona.

No sábado, os comissários convocaram Kevin Magnussen e Mick Schumacher para prestar esclarecimentos por pilotar "desnecessariamente lento" durante as voltas e saída e reentrada dos boxes.

Antes de cada evento, a direção de prova determina um tempo máximo de volta para cada piloto, visando garantir que ninguém conduza muito devagar, atrapalhando os demais pilotos. Em Barcelona, esse tempo foi de 01min31s0.

Nas duas decisões, os comissários apenas advertiram os pilotos, mas aproveitaram a oportunidade para emitir um aviso geral, após notar 55 violações em um período de uma hora.

"Durante a classiifcação, 18 pilotos violaram as notas da direção de prova (item 4) 55 vezes relativo ao tempo máximo entre SC1 e SC2 [linhas do safety car que determinam o delta de volta", diz o resultado da investigação.

"Os comissários analisaram cada caso, e a maioria era resultado dos pilotos seguirem uns aos outros nas voltas de saída, e como cada piloto tentava criar uma lacuna em relação ao da frente, eles se tornavam sucessivamente mais lentos, até que um 'comboio' fica sem tempo".

Mas então por que convocar apenas a dupla da Haas? Os comissários consideraram que dada a posição da equipe no pitlane, sendo a última garagem e a mais próxima da saída, seria mais fácil para eles respeitarem o delta, pois acabam sendo os primeiros ou entre os primeiros a saírem, com menos chances de terem um carro à frente.

"Nas cinco vezes em que esses 'trens' se formaram durante a classificação, o piloto do carro 47 [Schumacher] e o piloto do carro 20 [Magnussen] foram os primeiros, ou quase, a sair dos boxes. Portanto, puderam controlar sua velocidade sem ter que preocupar com os carros à frente. Além disso, os comissários descobriram que os que não seguiam as instruções do diretor de corrida geralmente seguiam esses dois carros".

Este procedimento foi aplicado no começo da temporada apenas para as voltas de retorno aos boxes durante e após o fim da classificação. Mas a partir de Ímola passou a ser válido para todas as voltas.

Com isso, os comissários de Barcelona consideram que o procedimento é bastante novo, justificando sua clemência sobre o assunto neste contexto. No entanto, a ameaça de sanções reais no futuro é muito clara na decisão final.

"O procedimento imposto é relativamente novo e foi introduzido durante esta temporada, sem resultar em penalidade até agora. No entanto, pelas razões acima, os comissários determinam que o descumprimento das instruções desses pilotos [Magnussen e Schumacher] chama mais a atenção que o dos outros pilotos".

"Por se tratar de um procedimento novo, e dado o fato de que outros pilotos também violaram a ordem mas não a tal ponto, os comissários estão emitindo um alerta aos pilotos. Os comissários observam ainda que outras violações podem levar a penalizações não apenas para estes, mas também para outro competidor que cometer uma infração semelhante no futuro".

