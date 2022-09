Carregar reprodutor de áudio

Desde o anuncio da Aston Martin sobre a contratação de Fernando Alonso da temporada 2023, muito se fala sobre como será essa união entre a equipe asturiana e a equipe de Silverstone, já que alguns duvidam se é a opção ideal para o bicampeão mundial de Fórmula 1.

Quando chegar na equipe britânica, ele conhecerá o filho do proprietário, um Lance Stroll motivado por conseguir vencer uma lenda da F1 com o mesmo carro, e de dentro da equipe eles estão cientes de que devem fornecer um carro competitivo para sua dupla de pilotos.

O chefe da Aston Martin, Mike Krack, explicou ao site da F1 que o canadense nunca havia pilotado uma máquina rápida capaz de vencer na categoria mais alta automobilismo, e também discutiu a relação que os dois titulares poderiam ter.

“É importante lembrar que Lance [Stroll] nunca teve um carro vencedor na Fórmula 1, um monoposto onde ele pode mostrar do que é capaz, para realmente liberar seu talento.” definiu o diretor da equipe baseada em Silverstone.

"Quando Sebastian [Vettel] se juntou à equipe, as pessoas diziam que Lance não tinha chance [de vencer], mas ele teve um desempenho incrivelmente bom contra um tetracampeão mundial, eles foram muito equilibrados", continuou Krack. "As pessoas estão dizendo a mesma coisa agora que Fernando [Alonso] se junta à equipe, mas vamos esperar para ver. Lance pode surpreender alguns."

Com surpresas ou não, a Aston Martin terá que encarar um novo rumo com o projeto de que foi um dos piores entre as equipes do mundial de construtores, a Aston Martin é a penúltima na tabela, com 25 pontos somados ao longo das 16 corridas disputadas nesta temporada. A equipe distanciou-se da Williams, a lanterna com apenas 6 pontos, mas tem certa desvantagem em relação à AlphaTauri, que tem 33 pontos e ocupa a oitava posição na tabela.

Com a entrada de Alonso em 2023, eles vão tentar brigar mais adiante na tabela: "Não sei se Fernando subestima Lance. Ele não tem medo de enfrentá-lo no mesmo carro, ou qualquer outro piloto, mas há respeito entre eles" .

"Eles se conhecem há muitos anos, correram um contra o outro e Fernando conhece as qualidades de Lance. Há um respeito real", disse o chefe da Aston Martin.

