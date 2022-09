F1: AlphaTauri confirma renovação de Tsunoda para 2023

Carregar reprodutor de áudio

A AlphaTauri confirmou nesta quinta-feira (22) a renovação de Yuki Tsunoda para a temporada 2023 da Fórmula 1. Mesmo com um segundo ano complicado, estando a dez corridas sem pontuar, a possível saída de Pierre Gasly para a Alpine em 2023 pode ter ajudado no caso do piloto japonês.

No mês passado, Tsunoda disse que seu futuro dependia de "coisas nos bastidores", mas as dúvidas sobre sua vaga agora são coisas do passado.

"Quero dizer um muito obrigado à Red Bull, Honda e Scuderia AlphaTauri por me darem a oportunidade de seguir guiando na F1", disse Tsunoda no comunicado. "Tendo mudado para a Itália no ano passado, para ficar mais próximo da sede, eu realmente me sinto parte da equipe, e estou feliz por seguir correndo com eles em 2023".

"Claro, 2022 ainda não acabou e ainda estamos dando o nosso melhor na batalha do pelotão do meio, então estou focado em terminar em alta e mal posso esperar pelo próximo ano".

Tsunoda está sem pontuar desde o décimo lugar no GP da Espanha em maio, em meio a uma queda de performance da AlphaTauri em comparação aos anos anteriores. Mas Franz Tost, chefe da equipe, sente que as performances recentes do japonês são "uma evidência clara de uma curva de aprendizado, o que prova que ele merece uma vaga na F1".

"Como eu sempre digo, um piloto precisa de pelo menos três anos para realmente se acostumar com a F1, então estou feliz que vamos dar a ele o tempo para mostrar todo seu potencial. Além disso, é um testamento ao Dr. Marko e seu programa de pilotos a chance de temos de trazermos esses jovens talentos, desenvolvendo-os", disse Tost.

"Quero me juntar a Yuki em agradecer a Red Bull, a AlphaTauri e a Honda pelo apoio contínuo, permitindo que ele fique conosco por mais um ano".

O anúncio faz com que, neste momento, a AlphaTauri tenha sua dupla de pilotos para 2023, após anunciar em junho que Gasly seguiria por mais um ano. Mas com o francês sendo o favorito para a vaga de Fernando Alonso na Alpine, a AlphaTauri está explorando opções para o próximo ano.

Helmut Marko se reuniu na semana passada com Nyck de Vries sobre uma possível vaga, após desistir de tentar trazer a estrela da Indy Colton Herta, devido ao fato do americano não conseguir a superlicença.

A Red Bull vem deixando claro que só liberará Gasly para a Alpine se tiver outro piloto alinhado para ocupar a vaga ao lado de Tsunoda.

