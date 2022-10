Exposição em São Paulo celebra os 50 anos da Fórmula 1 no Brasil

Carregar reprodutor de áudio

A partir desta terça-feira (18), os fãs da Fórmula 1 terão a chance de visitar uma exposição que celebra os 50 anos da trajetória da principal categoria do automobilismo mundial no país.

"50 Anos de GP do Brasil" será a primeira grande exposição sobre F1 no país. Localizada no Pavilhão Lucas Nogueira Garcez da Oca do Parque Ibirapuera em São Paulo, o evento reúne carros, capacetes, troféus e mais itens dos pilotos que marcaram a história do GP do Brasil em Interlagos e em Jacarepaguá.

Entre os carros disponíveis, os fãs terão a oportunidade de ver de perto a Williams de Nelson Piquet, a Ferrari de Felipe Massa, a Jordan de Rubens Barrichello e mais. Outro piloto brasileiro representado é José Carlos Pace, que dá nome ao autódromo de Interlagos. A família de Moco cedeu o macacão e o capacete usados por ele em seu triunfo no GP do Brasil de 1975.

Ayrton Senna e Emerson Fittipaldi também estarão representados na exposição, com capacetes, macacões e sapatilhas usadas pelos campeões mundiais em GPs do Brasil ao longo da história.

A exposição, que vai até o dia 20 de novembro, contará ainda com entrevistas ao vivo com nomes importantes do automobilismo e jovens talentos do esporte ao longo dos dias e um túnel do tempo com fotos dos GPs realizados no Brasil, com curadoria de Beto Issa, fotógrafo oficial do GP.

Além da exposição de itens, o evento conta ainda com simuladores e autoramas para a diversão do público presente. E nos finais de semana de F1 ainda contará com o Garage Fest, com a exibição das quatro corridas restantes da temporada: Estados Unidos, México, São Paulo e Abu Dhabi.

Os ingressos para a exposição custarão 50 reais de quarta à sexta-feira e nas manhãs dos finais de semana ou finais de semana sem Fórmula 1, com a meia entrada custando 25. Já nos dias com Garage Fest, os ingressos custarão 150 reais. Às terças-feiras a entrada é gratuita. Você pode comprar os ingressos aqui.

A exposição vai das 10h às 21h com grupos limitados a 200 pessoas e duração de 60 minutos.

O evento possui curadoria geral de Castilho de Andrade, atual diretor de imprensa do GP de São Paulo e comentarista das transmissões de F1 na BandNews FM e Manuel Valle, que assumiu o Entretenimento do GP no ano passado.

ABSURDO MAIOR AINDA? Albon REVELA que Vettel alertou FIA sobre trator na pista pré-GP do Japão de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast: feitos da RBR podem ser 'manchados' por violação do teto de gastos?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: