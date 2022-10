Carregar reprodutor de áudio

Próximo ao final de uma temporada repleta de decepções, o heptacampeão Lewis Hamilton diz que é importante que ele continue "animando todos" na Mercedes enquanto a equipe não deixa pedra sobre pedra em busca de uma volta por cima na Fórmula 1 em 2023.

Após conquistar oito Mundiais de Construtores consecutivos, a Mercedes sofreu com a troca do regulamento, com vários problemas no carro de 2022 evitando que a equipe pudesse bater de frente com Red Bull e Ferrari.

Enquanto a equipe de Brackley fez o possível para superar alguns problemas do W13 como o porpoising, ainda está atrás do pessoal da frente. Após uma temporada dolorosa pelos altos padrões que determinam para si próprios, ainda tem pela frente o desafio de acertar o carro de 2023.

Hamilton diz que está fazendo sua parte para manter a moral em alta na fábrica, para que todos estejam prontos para acertar de cara com o W14.

"Com certeza eu tenho que continuar animando todos, garantindo que não vamos deixar pedra sobre pedra, para que voltemos ano que vem, lutando pelas posições que merecemos estar lutando", disse. "O que sempre temos que lembrar é que isso é uma equipe, há pessoas que estão aqui há mais de 20 anos e que conquistaram oito títulos desde que estou aqui e mais antes disso".

"Eles sabem como construir um carro campeão. Para mim, é sobre construir o apoio da melhor forma possível".

Hamilton acredita que seja equipe tem uma compreensão boa suficiente dos problemas atuais para construir um carro melhor para o próximo ano, dizendo "não ter dúvidas de que teremos um carro melhor" em 2023.

"Acho que nós sabemos quais são os problemas desse carro. Acho que como equipe não fomos de campeões a não sabermos construir um bom carro. Não tenho dúvidas de que teremos um carro melhor no próximo ano. Se vamos conseguir resolver todos os problemas deste ano, vamos descobrir quando chegar a hora".

