Após várias declarações de Lando Norris em corridas recentes de que a Alpine tem a vantagem na luta contra a McLaren na luta pela quarta posição do Mundial de Construtores da Fórmula 1, a equipe francesa suspeita que as falas do piloto britânico mostram que ele está "incomodado" pelo ritmo da rival.

Norris reconheceu recentemente que, considerando o ritmo exibido pela Alpine com o A522 neste ano, a disputa deveria ter sido encerrada há muito tempo. Falando no GP do Japão, onde o time francês retomou o P4 no Mundial, ele disse: "Eles são bem mais rápidos que nós. Não tenho ideia como que ainda estamos lutando contra eles no campeonato".

"Neste momento, eles estão em outro patamar comparado a nós. Estou feliz por podermos ainda lutar contra eles este ano, mostra que fizemos um bom trabalho em outras áreas, na confiabilidade, maximizando nossas performances, aproveitando oportunidades e não cometendo erros".

"Eles devem ter feito muito pior que nós nessas áreas para estarem apenas um pouco à frente que nós no campeonato com o carro que têm. Não é uma surpresa, não é uma grande luta nesse momento porque eles são bem mais rápidos, mas vamos seguir tentando, limitando a perda de pontos".

A Alpine não sabe dizer porque Norris segue forçando essa narrativa, dizendo que o foco agora é, na verdade, ficar à frente da Mercedes nas corridas, em vez de bater apenas a McLaren. O diretor esportivo Alan Permane disse: "Lando ama ficar falando isso não? Mas apenas precisamos ficar à frente. Mas não sei porque ele segue dizendo isso: acho que deixamos ele incomodado".

"Estamos mais focados na Mercedes, tentando bater a Mercedes. Estamos tentando chegar a esse nível".

Mas Permane defende também que a Alpine não pode considerar que a McLaren já está superada, dizendo ainda que não importa quantos pontos eles terminem o ano à frente.

"Eu prefiro ir para Abu Dhabi 40 pontos à frente deles em vez de apenas um. Mas, após Abu Dhabi, não ligo se estivermos um ou 40 pontos à frente. O objetivo é terminarmos em quarto. Desde que isso seja cumprido, é o que importa".

