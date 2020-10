F1: Tsunoda faz banco e vai testar com AlphaTauri em Ímola; veja

Piloto da Fórmula 2, membro da Academia da Red Bull e ‘apadrinhado’ pela Honda, o japonês Yuki Tsunoda fará sua estreia em testes de Fórmula 1 em Ímola no próximo mês com a Scuderia AlphaTauri.

Tsunoda, de 20 anos, atualmente está em terceiro lugar na classificação do campeonato de F2 com duas rodadas restantes. O piloto também deve participar do teste de novatos de fim de ano da F1 em Abu Dhabi.

O jovem apoiado pela Honda faz parte do programa de juniores da Red Bull desde o final de 2018 e está na disputa por uma vaga no AlphaTauri em 2021. Entende-se que o japonês pode substituir o russo Daniil Kvyat.

A AlphaTauri anunciou no Twitter nesta quarta-feira que Tsunoda desfrutaria de seu primeiro teste de F1 em Ímola em 4 de novembro após o ‘inédito’ GP da Emilia Romagna na semana anterior.

O piloto fez seu banco na fábrica da AlphaTauri em Faenza, na Itália. O teste será realizado com o carro Toro Rosso STR13, usado em 2018, o mais recente que pode ser usado em um teste privado ilimitado.

É o último passo para Tsunoda ganhar a superlicência necessária para competir na F1. Além de acumular 40 pontos nas categorias juniores - algo que Tsunoda alcançará com um lugar entre os cinco primeiros na classificação da F2 deste ano após o ‘relaxamento’ das regras do superlicenciamento - os pilotos são obrigados a completar 300 km de corrida em máquinas recentes de F1.

Apesar da saída programada da Honda da F1 no final da temporada 2021 da F1, a Red Bull insistiu que a decisão não terá qualquer influência no futuro de Tsunoda em seu programa de juniores.

Questionado pelo Motorsport.com sobre os planos para Tsunoda após o anúncio da Honda, o chefe da equipe AlphaTauri, Franz Tost, disse que o desempenho do piloto foi a única consideração para o avanço de sua formação.

"A AlphaTauri tem dois pilotos rápidos em Pierre Gasly e Kvyat. Faremos o dia de teste de jovens pilotos [em Abu Dhabi] com Yuki Tsunoda. Isso não tem nada a ver com a decisão da Honda de não continuar depois de 2021.”

“A filosofia da Red Bull é sempre o desempenho. Ele tem um bom desempenho e está fazendo um trabalho muito bom na Fórmula 2. Ganhou duas corridas este ano, em Spa e Silverstone, se bem me lembro. Ele está fazendo um trabalho muito bom, e isso é decisivo: o desempenho do piloto. Essa sempre foi a filosofia e sempre será. Então veremos o que a Red Bull decide em relação aos pilotos para 2021”, completou Tost.

