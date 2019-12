F1 2021: Novos carros serão “desagradáveis de pilotar”

O especialista diz que a pesquisa de sua e de outras equipes sobre as novas regras indica que, embora o piloto de trás seja realmente beneficiado, o ar sujo de suas próprias asas dianteiras criará dificuldades. Ele acredita que as equipes devem ter mais liberdade em termos do que podem fazer para resolver o problema.

"Acho que há áreas que poderiam ser liberadas em torno da asa dianteira", explicou. "Na parte da frente, acho que serão incrivelmente restritivos ao ponto de realmente prejudicar o manuseio dos carros".

“Será um carro desagradável de pilotar. Acho que é algo que poderíamos resolver, se eles permitissem um pouco mais de liberdade, desde que ainda mantivéssemos a intenção de gerar o efeito de solo e reduzir o arrasto para os carros de trás”.

Possíveis designs para os carros de 2021:

Ao ser questionado pelo Motorsport.com sobre como explicaria os conceitos envolvidos em sua declaração, Green disse: "Aerodinamicamente, será bastante instável. Não acho que seja algo bom de se ter".

"Você quer que os carros sejam um pouco mais previsíveis. Para que os pilotos possam atacar, precisam ter certeza do que têm embaixo deles. Se souberem o que vai acontecer, eles poderão pilotar o carro no limite, sabendo que é estável nessas condições. Mas pelo que vejo no momento, nada disso é verdadeira para 2021".

"É mais sobre o que vai acontecer na frente do carro e para onde o ar sujo vai. Atualmente, o carro está criando seu próprio ar sujo”.

Novas regras de 2021 impactam no design dos carros

Em novembro, a categoria máxima do automobilismo divulgou os regulamentos técnicos de 2021, que impactarão na aerodinâmica - e no design - dos carros. Estes ficarão mais simples e terão o retorno do efeito solo, que 'gruda' o monoposto ao chão e facilita as ultrapassagens. Tendo isso em vista, a própria F1, além de McLaren, Williams e Renault, lançaram esboços das versões de suas máquinas para 2021. Confira na galeria abaixo:

