F1: Diretor técnico da Renault, Nick Chester deixa equipe

Nick Chester fez parte da equipe da Enstone desde o início da década passada, se juntando à Benetton como engenheiro de corridas e passando a ocupar vários papéis após Renault voltar como equipe oficial, depois na Lotus e na Renault novamente.

Chester era parte essencial da área técnica da Renault, liderada pelo diretor executivo Marcin Budkowski, mas que agora iniciou um período de licença antes de seu início oficial.

Seu papel foi posto em dúvida no mês passado, quando Dirk de Beer foi contratado como chefe de aerodinâmica, enquanto a Renault tentava resolver as deficiências que levaram à sua queda de desempenho nesta temporada.

Depois de terminar em quarto no campeonato de construtores do ano passado, a Renault pretendia reduzir a diferença para as principais equipes da F1, Mercedes, Ferrari e Red Bull, mas caiu para o quinto lugar e foi derrotada pela 'cliente' de motores, a McLaren.

O chefe da Renault, Cyril Abiteboul, prestou homenagem ao "compromisso, conhecimento técnico e entusiasmo" de Chester desde o renascimento da equipe em 2016 e o ​​papel que ele desempenhou na ascensão na F1 desde então.

"Gostaríamos de agradecer sinceramente a Nick por tudo e desejar a ele sucesso na próxima etapa de sua carreira", disse Abiteboul.

Chester acrescentou: "Desfrutei de 19 anos em uma equipe com grande espírito e trabalhei com um grupo incrivelmente leal e talentoso. Estou ansioso por um novo desafio e desejo a todos da equipe tudo de melhor no futuro.”

Chester se junta a Peter Machin, ex-chefe de aerodinâmica, que deixou o time por causa de sua remodelação.

