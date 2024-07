A desqualificação de George Russell por seu Mercedes estar abaixo do peso pegou sua equipe de surpresa após o GP da Bélgica de Fórmula 1. De fato, sem nenhuma prova óbvia, como a falta de uma peça do carro, a equipe não teve uma resposta imediata sobre como chegou à situação em que se encontrava.

Alguns fatores que podem se destacar como considerações imediatas, como o fato de Russell ter queimado mais combustível porque o GP da Bélgica não teve safety car virtual ou real, podem ser desconsiderados porque o peso do carro é medido sem qualquer peso de combustível a bordo.

Em vez disso, em sua própria apresentação aos comissários da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), a Mercedes observou que houve um erro em algum outro cálculo. O documento da FIA afirmava: "A equipe reconheceu que não havia circunstâncias atenuantes e que foi um erro genuíno por a equipe".

Mas, à medida que a equipe inicia sua análise sobre como acabou com um carro que estava 1,5 kg abaixo do peso no final da corrida, já existe a suspeita de que o principal fator contribuinte poderia ser os pneus de Russell - e as consequências de ele ter feito a estratégia de uma parada que o ajudou a conquistar a vitória na pista.

George Russell, Mercedes F1 W15, faz um pit stop Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

A corrida de Russell até a bandeira quadriculada foi resultado de sua decisão de pular um segundo pit stop que a maioria de seus rivais fez. Originalmente, ele havia feito o pit stop na 10ª volta para um pneu duro novo e, como o ritmo parecia consistente e a degradação não era tão ruim, a porta se abriu para que ele corresse até o final.

Russell conseguiu fazer isso e, por pouco tempo, parecia ter executado um desempenho clinicamente brilhante de gerenciamento de pneus em um dia em que uma parada extra teria garantido que ele não passasse do quinto lugar.

No entanto, a decisão de usar esses pneus por 34 voltas pode ter sido o que acabou lhe custando a vitória, pois isso teve consequências em termos de peso, já que os pneus se desgastam (e, portanto, perdem massa) quanto mais tempo são usados.

Andrew Shovlin, diretor de engenharia de pista da Mercedes, disse que essa foi uma das primeiras teorias sobre o que deu errado. "Ainda não entendemos por que o carro estava abaixo do peso após a corrida, mas vamos investigar a fundo para encontrar a explicação", disse Shovlin.

"Esperamos que a perda de borracha da parada única tenha sido um fator contribuinte, e vamos trabalhar para entender como isso aconteceu". "Mas não daremos desculpas. Claramente não é bom o suficiente e precisamos garantir que isso não aconteça novamente".

O peso perdido de 1,5 kg pode parecer muito, mas estamos falando apenas de 375 gramas de cada curva. E, como explicou Mario Isola, chefe de F1 da Pirelli, isso está bem dentro dos limites de perda de um pneu desgastado.

Perguntado sobre a quantidade de peso que um pneu perde ao longo de uma sessão, Isola disse: "Normalmente, e estávamos conversando sobre isso há alguns dias, deve ser em torno de um quilograma".

George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Com esse número sendo divulgado, não é difícil imaginar que os pneus de Russell, que haviam dado 34 voltas, pesariam muito menos do que os de seus rivais que pararam bem mais tarde. A segunda parada de Hamilton foi na volta 26, portanto, seus pneus teriam mais 16 voltas de borracha.

As equipes de F1 normalmente levam em consideração os perfis de desgaste de pneus esperados e a provável redução de peso quando decidem o peso da corrida. E, embora uma parada única não seja incomum, o que foi diferente na Bélgica é que ela foi inesperada. Russell e a Mercedes não entraram na corrida prevendo que essa seria uma opção viável e, portanto, podem ter feito seus cálculos de peso mínimo com base em pneus que fariam uma parada muito mais curta.

E, como explica Isola, é difícil ser totalmente preciso ao prever como será a taxa de desgaste antes de uma corrida. "Cada pista é diferente, cada situação é diferente e o desgaste não é linear", explicou Isola. "Depende do quanto você força e depende se o seu equilíbrio é perfeito, porque assim você usaria todos os quatro pneus".

"O desgaste volumétrico aqui [em Spa] não foi grande, porque às vezes você só usa o pneu com a área que fica no ombro interno", disse Isola.

Russell estava definitivamente pressionando no final da corrida em sua tentativa de segurar Hamilton, portanto, isso é algo que pode ter provocado um desgaste maior do que o esperado.

Há também outro fator único em Spa-Francorchamps, que é o fato de não haver oportunidade para os pilotos pegarem bolinhas de gude na volta de desaceleração para ajudar a cobrir os pneus com volume extra para as verificações pós-corrida.

É uma tática bem conhecida na F1 adicionar peso extra antes de o carro retornar aos boxes, para o caso de alguém acabar navegando muito perto do vento. No entanto, devido ao fato de Spa ser a volta mais longa do calendário, não há uma volta de desaceleração após a corrida para pegar borracha, pois os carros são enviados de volta aos boxes a partir da saída da La Source logo após a corrida.

De acordo com Isola, a falta de bolinhas de gude poderia facilmente explicar a diferença de peso que fez com que Russell fosse desclassificado.

"Considerando que ele está 1,5 quilo abaixo do peso, 1,5 quilo em quatro pneus é possível se estivermos falando apenas de coleta [de bolas de gude]", disse ele. "Se você tiver muita captação, então, para 1,5 kg, seriam menos de 400 gramas em cada pneu. É um número que é possível".

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1ª posição, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 2ª posição, levantam o troféu Mercedes AMG delegado em seus ombros no pódio Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Mas, embora a situação das bolinhas de gude após a corrida possa oferecer alguma explicação, as equipes também são inteligentes o suficiente para saber que Spa é diferente de outras pistas por não oferecer essa oportunidade extra de adicionar algum peso - portanto, é provável que a Mercedes tenha considerado isso em seus cálculos de qualquer maneira.

Ao retornar à sua fábrica na segunda-feira, a Mercedes precisará analisar todos os dados do fim de semana do GP da Bélgica para entender em que ponto houve uma falha. Pode ter deixado passar alguma coisa com as grandes mudanças que fez no carro na sexta-feira à noite, abandonando o novo assoalho que havia trazido, o que afetou o peso.

O tempo úmido de sábado pode ter feito com que a equipe britânica não obtivesse um ponto de dados extra sobre o peso do carro e as flutuações de massa dos pneus, porque não houve corrida com piso escorregadio, já que ela correu na configuração que escolheu.

É possível que tenha optado por navegar muito mais perto do vento ao escolher o peso final do carro do que os outros - com Fernando Alonso, da Aston Martin (a partir da 13ª volta), e Yuki Tsunoda, da RB (a partir da 15ª volta), tendo feito uma parada sem ficar abaixo do peso.

Ou pode ter simplesmente calculado mal o perfil de desgaste dos pneus, ou a falta de bolinhas de gude pós-corrida, para se colocar na janela errada.

Como disse o chefe da Mercedes, Toto Wolff, sobre os fatores que poderiam ter contribuído para isso: "Acho que é uma parada única e você espera muita borracha, talvez mais. Mas não há desculpa. Se os comissários de bordo considerarem que foi uma violação dos regulamentos, então foi o que aconteceu".

"Temos que aprender com isso como equipe. Mas hoje há mais pontos positivos. Obviamente, para George, isso é um grande golpe para um piloto cujo sonho de infância é vencer essas corridas e isso lhe foi tirado, mas ele vai vencer muito mais", concluiu Wolff.

RUSSELL é DESCLASSIFICADO e HAMILTON herda VITÓRIA em Spa após infração no carro de George!

