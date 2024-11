Depois de fortes chuvas na tarde deste sábado em São Paulo, a Fórmula 1 adiou a classificação do GP no Brasil para 7h30 deste domingo, já que as condições de pista de Interlagos não permitiram a realização do quali que definiria o grid para a prova principal do fim de semana no Autódromo José Carlos Pace.

A tomada de tempos deste sábado estava agendada para 15h de Brasília, mas a chuva que antecedeu a sessão forçou sucessivos adiamentos do classificatório da F1. Até que, após a última tentativa de realizar a disputa qualificatória ainda no sábado, às 17h, a direção de prova optou por reagendar para amanhã.

A decisão também frustrou os fãs presentes no circuito da zona sul paulistana pois, após a classificação, estava prevista homenagem a Ayrton Senna depois dos 30 anos de sua morte, com o britânico Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, preparado para guiar, às 17h15, a McLaren do título do brasileiro em 1990.

No fim das contas, o combo chuva e visibilidade ruim decorrente do fim do dia não permitiram nem o treino classificatório e nem o tributo a Senna, de modo que os entusiastas terão de esperar até 7h30 para ver o quali -- a homenagem será às 10h, com cobertura completa do Motorsport.com.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) comunicou: "A decisão foi tomada devido à falta de visibilidade causada pelo nível de chuva que tivemos nas últimas horas. Há muita água parada em partes do circuito, o que torna as condições inseguras".

"Por mais que todos nós gostaríamos de ver a competição na pista, a segurança dos pilotos, membros de equipes, voluntários, oficiais e espectadores é nossa principal prioridade. Uma decisão sobre o horário de início da qualificação amanhã de manhã será tomada o mais breve possível", explicou o órgão.

