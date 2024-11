Andrea Kimi Antonelli está acompanhando a Mercedes na Fórmula 1 enquanto espera o retorno da Fórmula 2. O piloto será o substituto de Lewis Hamilton em 2025, quando passará a ser companheiro de equipe de George Russell.

E por já ter um bom relacionamento com o time, o italiano já sofreu algumas 'peças' pregadas pelos engenheiros e mecânicos. A mais recente aconteceu durante seu aniversário de 18 anos, quando foi preso em uma cadeira enquanto eles o sujava de chantilly.

Porém, neste sábado (02), enquanto a sessão classificatória para a corrida principal estava ameaçada de ser atrasada por conta da forte chuva que assolou a pista, o piloto foi levado direto para debaixo da água.

Já pode contar que o italiano foi 'batizado' e está pronto para chegar à F1 com tudo? O que será que podemos esperar de Antonelli em 2025?

