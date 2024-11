Lewis Hamilton falou sobre a decisão de adiar a classificação do GP do Brasil deste sábado, dando sua opinião diretamente ao CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali.

Hamilton interrompeu uma entrevista ao vivo da F1TV com Domenicali, na qual o chefe da categoria estava explicando a decisão de não permitir que a classificação fosse realizada no circuito de Interlagos, que estava debaixo de chuva.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) adiou o horário de início da classificação em várias ocasiões, esperando que a chuva cessasse, antes de definir o adiamento da sessão de forma oficial. Mas Hamilton deixou claro que queria ir para a pista, foi até lá e explicou seus pensamentos a Domenicali, que disse que a chuva forte havia impossibilitado o funcionamento dos carros de F1.

Hamilton, que interrompeu a entrevista, disse: "Eu quero sair! Se você nos desse pneus para pista molhada e mantas [térmicas] melhores, poderíamos correr com eles."

Os dois se abraçaram enquanto Hamilton deixava claro que não havia hostilidade, mas ele estava obviamente desapontado com a falta de corrida diante de uma multidão com ingressos esgotados. Seus pedidos por pneus Pirelli melhores e pelo uso de cobertores de pneus abrirão um novo debate na F1.

Enquanto isso, Domenicali disse que a intenção da F1 é realizar a classificação na manhã de domingo, antes do GP que acontece no final da tarde. Ele disse: "Não podemos controlar o clima, como vocês sabem, e é uma pena, mas as condições não são seguras para pilotar, simples assim."

"E também há um problema [com a falta de] luz que logo chegará à pista. Então, infelizmente, essa é a situação que temos de administrar."

Quando perguntado se o quali seria realizado pela manhã, ele acrescentou: "Esse é o plano. Agora a FIA está fazendo a verificação final sobre quais seriam os horários certos para seguir o plano e completar o dia, porque é um grande evento. Precisamos ter certeza de que podemos maximizar tudo em todas as condições aceitáveis, é claro."

No entanto, há previsão de mais chuva para o domingo, o que significa que pode haver mais atrasos enquanto se espera por uma pausa no clima.

