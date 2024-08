O ex-dono de equipe e comentarista da Fórmula 1, Eddie Jordan, apontou uma decisão tomada pela Audi para seu projeto de entrada no Mundial a partir de 2026 que deve causar uma grande dor de cabeça para a montadora alemã.

A Audi, que assumiu o controle acionário da Sauber, entrará no esporte como uma equipe oficial com seu próprio motor em 2026.

Porém, de acordo com Eddie Jordan, que já participou da F1 por muitos anos com sua equipe homônima, a Audi cometeu um grande erro que pode comprometer o sucesso da equipe.

No podcast Formula for Success, Jordan disse que a decisão da equipe de manter a fábrica e a produção de chassi na Suíça foi um "grande erro".

"Tenho uma grande pergunta para a Audi. Alan McNish, da Audi, é um bom amigo meu e desejo a ele tudo de bom, mas ele assumiu uma tarefa muito difícil".

"A decisão de construir o chassi na Suíça, com engenheiros alemães e produção alemã... O que eles pensaram quando tomaram essa decisão? Quando foi a última vez que uma equipe suíça ou alemã venceu o campeonato? Todos nós já vimos o exemplo da Toyota. Eles seguiram o mesmo caminho que a Audi está seguindo agora e não deu certo".

"Não há lugar melhor para construir um carro de corrida do que no Reino Unido, especialmente em Northamptonshire e Oxfordshire. As pessoas nessas áreas têm uma enorme experiência em corridas e estão todas prontas para vencer."

"Quando você constrói um carro na Suíça, você encomenda peças individuais de fornecedores locais. Então, eles lhe dizem que elas chegarão em quatro dias, quatro semanas ou quatro meses. Não há nada que você possa fazer em relação a isso".

"No Reino Unido, por outro lado, há muitos fornecedores e, se um deles não puder atender ao pedido, você pode pedir a outro. Os fornecedores de lá trabalham dia e noite para atender ao pedido.Essa é a filosofia da cultura de corrida nessa região. Acho que a Audi está cometendo um grande erro".

Logotipo da Audi e da BP Foto: Audi

