Gabriel Bortoleto revelou que ficou sabendo pelas redes sociais que Mattia Binotto o vê como candidato ao assento da Sauber/Audi já para a temporada 2025 da Fórmula 1.

Na manhã desta sexta-feira, o site Formu1a Uno registrou que o ex-Ferrari tem o brasileiro como um dos possíveis nomes para assumir o assento ao lado de Nico Hulkenberg, já confirmado. Ao Motorsport.com, Bortoleto falou sobre a notícia.

"Fiquei sabendo hoje cedo pelas redes sociais que houve uma declaração a respeito da minha ida para a Sauber. Naturalmente essas conversas sempre existem nesse período das férias de verão europeu. De minha parte posso dizer que estou 100% comprometido com a minha temporada da F-2", ponderou.

"Tenho um contrato com a McLaren que tem me dado todo o suporte ao longo deste ano. Por fim, como é de conhecimento geral, minha carreira é gerida pela A14 Management a qual, tenho certeza, cuida dos meu interesses da melhor forma possível", finalizou.

Na Fórmula 2, Gabriel Bortoleto é o vice-líder com 129 pontos, 36 atrás do líder Isack Hadjar restando quatro etapas para o fim da temporada.

