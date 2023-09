O CEO da Liberty Media, Greg Maffei, admitiu que o atual domínio de Max Verstappen na Fórmula 1 é um “desafio” à medida que o esporte tenta sustentar o crescimento do público e o interesse dos fãs.

Em Monza, no fim de semana passado, Verstappen estabeleceu um novo recorde com sua décima vitória consecutiva, enquanto entre eles, o holandês e seu companheiro de equipe na Red Bull, Sergio Pérez, venceram todas as corridas realizadas até agora em 2023.

Maffei, cuja empresa é dona da F1, disse que o CEO da categoria, Stefano Domenicali, está tentando se concentrar no fato de que Verstappen está fazendo história à medida que amplia seu recorde, e isso por si só vale a pena assistir.

"O meio de grid é bastante interessante e podemos mostrar estatisticamente que há mais ultrapassagens do que jamais ocorreram", disse Maffei em evento organizado pela empresa de investimentos Goldman Sachs.

“O desafio obviamente é que Max Verstappen está tendo um ano inacreditável, ou um ano de recorde.

“Stefano Domenicali está, com razão, tentando dizer: 'Venha assistir a este evento histórico, você nunca viu um sucesso como este, não vai querer perdê-lo'. Veremos se isso funciona."

Maffei, brincando, referiu-se aos eventos infames da patinação no gelo em 1994, quando Tonya Harding foi acusada de envolvimento em um ataque à rival Nancy Kerrigan com a intenção de prejudicar as chances desta última nos Jogos Olímpicos.

A história foi contada no filme ‘Eu, Tonya’ de 2017, estrelado por Margot Robbie.

“A realidade é que temos um produto competitivo muito atraente, além do fato de Max ser muito rápido”, disse Maffei. “Além de quebrar a perna, como Tonya Harding, não tenho certeza do que podemos fazer!”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Erik Junius

"Mas ele é um fenômeno. Ele está pilotando o que parece ser o carro mais rápido e está muito bem. Se você olhar para as linhas que ele está seguindo, quão agressivas essas linhas são, mas quão bem ele é capaz de navegá-las. É realmente impressionante. E você pode ver estatisticamente por que ele é mais rápido do que qualquer outra pessoa."

Maffei reconheceu que a audiência da TV não é a única medida de interesse na F1.

“Acho que você precisa analisar o interesse geral no esporte”, disse ele. “A audiência é um pouco difícil.

“Tivemos muitos sucessos neste ano, acho que três das quatro corridas de maior sucesso aqui dos Estados Unidos foram todas este ano em termos de audiência, e nossa audiência média aumenta ano após ano.

“Mas, mesmo assim, pode haver uma circunstância específica, como no ano passado Miami estava sozinha, [como evento na cidade] e este ano teve a companhia de um jogo do Miami Heat nos playoffs da NBA.

“Se você considerar a totalidade do interesse medido pelo crescimento, não apenas na TV linear, mas no quanto crescemos no Instagram, nas visualizações do YouTube, nas visualizações do TikTok, a quantidade de interesse no esporte apenas catapultou mais, muito mais que dois dígitos. Portanto, estou convencido de que nossa demanda é muito alta."

