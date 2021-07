F1: Alonso aprova sprint, mas pede classificação mais "apimentada"

Na estreia das corridas sprint da Fórmula 1, em Silverstone, Fernando Alonso foi a estrela, apostando nos pneus macios para pular de 11º para quinto na largada, terminando em sétimo. E o espanhol disse que gostou do novo formato, mas que preferia que a sessão de classificação da sexta fosse "mais apimentada".

O bicampeão concorda que o novo modelo traz ação para todos os dias do fim de semana, mas acha que a sexta seria mais interessante ao restringir o uso de pneus e número de saídas que cada piloto pode fazer na classificação.

"Eu gostei do formato, acho que temos ação nos três dias. Então é bom para as pessoas. No ano passado, quando eu via corridas em casa, a sexta não significava de nada. As simulações de corrida são importantes para equipes e pilotos, mas não para quem vê de fora".

"Espero que esse formato seja mantido. E sugiro que as sextas sejam mais apimentadas também. Sabe, tendo um jogo de pneus e uma tentativa para todos, dando a mesma chance para o grid".

"Não é um modo de classificação injusto como inversão de grid, algo que sim, é injusto. Mas se dermos um jogo de pneus e uma chance para todos, fica igual".

Alonso apontou que o formato de classificação na sexta feito em Silverstone, com todos usando apenas pneus macios, não encoraja variedade, e pode ser interessante encontrar um modo de mexer com as coisas.

"Talvez mude alguma coisa, porque vimos seis tentativas e seis jogos de pneus que terminaram com a ordem que merecemos, e terminamos na ordem de performance que nossos carros encontram em todas as classificações".

"Talvez isso possa ser mudado, criando assim corridas sprint ainda melhores aos sábados se um dos carros rápidos não sair das primeiras filas do grid".

Muitos acreditam que a F1 precisa fazer alguma coisa com o TL2, que passou a ser focado apenas em simulações de corrida, já que os carros estão em regime de parque fechado. Mas Alonso acredita que isso não seja necessário.

"Foi muito útil para nós. Não sei de fora, porque você vê carros correndo com muito combustível, compostos distintos, não sei se é um bom show ou não. Mas foi o mesmo TL2 do formato anterior. Treinos livres são muito, muito importantes para as equipes, então precisamos tê-los, certamente".

"Mas a classificação, como eu disse, talvez tenha sido mais do mesmo, com a ordem natural do grid. Talvez isso possa ser melhorado".

