Durante o GP do Azerbaijão deste fim de semana, Fernando Alonso baterá uma das marcas mais importantes da história da Fórmula 1, que deve levar muito tempo para ser superada. O bicampeão vai superar Michael Schumacher como o piloto com carreira mais longa da história da categoria em termos de tempo transcorrido.

Enquanto Alonso deve se tornar o piloto mais experiente da F1 ainda neste ano, superando o número de GPs disputados de Kimi Raikkonen em Singapura, o espanhol já vai acumulando recordes desde seu retorno à categoria em 2021, após duas temporadas fora, onde correu na Indy, Le Mans e Rally.

O bicampeão estreou na F1 no GP da Austrália de 2001, com apenas 19 anos e a bordo de um Minardi PS01 pouco competitivo e, mesmo assim, ainda terminou em 12º. Desde então, ele já acumula 341 GPs disputados e em Baku, superará o recorde que pertencia à Schumacher desde 2012.

Entre a primeira corrida do heptacampeão, no GP da Bélgica de 1991 e a última, no Brasil em 2012, transcorreram 21 anos e três meses, ou 7.763 dias. Já Alonso está em 21 anos, 2 meses e 25 dias após o GP de Mônaco, mas chegará ao patamar de 7.772 durante a passagem por Baku.

São poucos que podem sonhar com tais números, que representam mais da metade da vida do piloto da Alpine, que ainda tem o sonho de conquistar o tricampeonato, antes que seja o último de sua geração a dizer adeus.

