Carregar reprodutor de áudio

Após o protesto falho da Ferrari contra Max Verstappen no GP de Mônaco por cruzar a linha de saída do pitlane, a FIA deixou claro que as revisões feitas à norma trouxeram uma mudança na abordagem do que os pilotos podem fazer. Agora, o diretor de provas da Fórmula 1 Niels Wittich confirmou formalmente que os carros podem passar pelas linhas de entrada e saída do pitlane.

Enquanto na versão anterior das normas os pilotos quebravam o regulamento ao tocar estas linhas, o modelo atual explica que os carros não podem cruzar a linha, determinado por colocar uma roda inteira além

Nas notas pré-corrida divulgadas até Mônaco, vinha sendo dito que os pilotos tinham que se manter estritamente ao lado da linha. Mas após o que ocorreu em Monte Carlo, Wittich revisou a mensagem neste fim de semana para pilotos e equipes.

Nas notas para o GP do Azerbaijão, a seção relevante sobre linhas de entrada e saída do pitlane diz: "Segundo o Capítulo 4, Artigos 4 e 5 do Apêndice L do Código Desportivo Internacional, os pilotos devem seguir os procedimentos de entrada e saída dos pits".

Isso significa que os pilotos podem colocar os carros além das linhas, desde que não ultrapassem o limite de um pneu inteiro.

O que diz o Código Desportivo Internacional?

Como dito por Wittich nas notas, essa questão é coberta pelo Capítulo 4 do Apêndice L do Código Desportivo Internacional. O regulamento foi alterado neste ano, superando a violação do modelo anterior. Antes dizia que 'nenhuma' parte do carro poderia cruzar a linha branca, trocando para 'pneu'. Veja o que o documento diz:

4 - Entrada do pitlane

a) A seção da pista que vai desde a primeira linha do safety car (SC1) até o pitlane é considerada "entrada do pitlane".

b) Durante a competição, o acesso ao pitlane se faz apenas por esse local.

c) Qualquer piloto que tem a intenção de sair da pista para entrar no pitlane deve garantir que isso seja feito de modo seguro.

d) Exceto em casos de força maior (acatados assim pelos comissários), qualquer pneu de um carro entrando no pitlane não pode cruzar, em qualquer direção, qualquer linha pintada na pista na entrada do pitlane, com o propósito de separar os carros que estão entrando no pitlane dos que estão na pista.

5 - Saída do pitlane

a) A seção da pista que vai desde o fim do pitlane até a segunda linha do safety car (SC2) até o pitlane é considerada "saída do pitlane".

b) Haverá uma luz verde e uma vermelha (ou sinais similares) na saída do pitlane. Os carros somente podem sair quando a luz verde estiver acionada (ou se o sinal equivalente estiver acionado).

c) Exceto em casos de força maior (acatados assim pelos comissários), qualquer pneu de um carro saindo no pitlane não pode cruzar, em qualquer direção, qualquer linha pintada na pista na entrada do pitlane, com o propósito de separar os carros que estão saindo do pitlane dos que estão na pista.

Veja o RISCO que a Ferrari corre contra a RED BULL em 2022 e saiba por que a RBR está OTIMISTA na F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #181 – O que novo carro da F1 tem de melhor e pior até agora?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: