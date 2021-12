Fernando Alonso disse que o diretor de provas da Fórmula 1, Michael Masi, é "muito mole" depois que o espanhol ficou frustrado com os problemas de tráfego na classificação para o GP de Abu Dhabi.

Vários pilotos foram convocados para ver os comissários por bloquearem os rivais ao correrem lentamente no final do Q2, enquanto tentavam encontrar uma janela para fazer uma volta rápida com a melhora da pista. O bicampeão da Alpine foi fechado pela McLaren de Daniel Ricciardo, um dos sob investigação.

Alonso foi eliminado como resultado do incidente, e ele reiterou sua infelicidade sobre a comissão não ser dura o suficiente com suas penalidades em situações como esta.

"Infelizmente não temos ninguém para policiar isso", disse o espanhol após a qualificação. "O diretor da corrida é muito mole com isso. Se você nos deixar brincar nas voltas de saída e coisas assim, sempre vai ser uma bagunça. Precisamos de algo para nos proteger e de momento não o temos, por isso é mau."

"A questão é que devemos estar um pouco mais alinhados com o que é certo e o que é errado. Deve ser mais preto e branco com o que é uma punição e o que não é. E eles têm que ser duros em algumas das decisões."

"No futebol, quando alguém é agressivo ou algo assim, há um cartão vermelho, e aqui eles lutam para exibir mesmo um amarelo. É por isso que continuamos repetindo as mesmas coisas ruins."

Alonso está convencido de que Ricciardo, assim como outros pilotos, serão penalizados como resultado dos problemas de tráfego de hoje.

"No próprio trânsito, a culpa foi da McLaren", acrescentou. “A equipe ou o que quer que seja, porque mesmo com muitos carros na volta de saída você precisa andar quando um mais veloz está chegando e ele não se mexeu."

"Acho que na Áustria, [Sebastian] Vettel perdeu três lugares, então espero no mínimo o mesmo ou mais e aí vamos ver onde começarei. Acredito que largarei de nono, na minha opinião, mas vamos ver."

Fernando Alonso, Alpine A521, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Esteban Ocon, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

O bicampeão, que se classificou em 11º, disse que todas as equipes eram culpadas de sair no final das sessões, mas acredita que evitou qualquer investigação graças aos membros da Alpine serem "afiado" em alertá-lo sobre a aproximação de pilotos mais rápidos.

"Todo mundo faz isso. Nós também fazemos isso na volta de saída", disse ele. "Às vezes não há como passarmos e somos muito lentos, mais do que queremos, mas nossa equipe é muito afiada em nos avisar quando um veículo veloz está chegando, então eu não tive nenhuma investigação por isso o ano todo."

"Você tem que ser rápido, se não, é investigado e normalmente recebe uma penalidade, mas isso é outra coisa. É muito aleatório."

Alonso tem sido um dos pilotos mais expressivos neste ano, sempre reclamando das decisões dos comissários. Ele avalia que nada mudou para melhor até agora.

"Está definitivamente muito pior do que 2018", disse ele. "Não existem regras ou tempos mínimos a respeitar."

"Há muitos movimentos estranhos na out lap. Reclamei no primeiro terço do campeonato. Aí mudei de atitude e estava fazendo o mesmo. Agora não tem mais corridas para atrapalhar ninguém, mas não está em meu coração fazer isso."

"Ninguém quer ficar no meio da volta rápida dos outros, porque aí você vai para os comissários e normalmente recebe uma penalidade de três lugares. Acho que é o que vai acontecer hoje."

F1 AO VIVO: VERSTAPPEN BATE NO FIM E HAMILTON É POLE NO GP DO ARÁBIA SAUDITA; veja ANÁLISE do quali

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. like

Podcast #151: Hamilton x Verstappen é a maior decisão da história da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: