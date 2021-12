Valtteri Bottas disse que ter voltado para uma unidade de potência mais antiga antes da classificação da Fórmula 1 em Abu Dhabi lhe custou pelo menos 0s2, deixando-o em sexto lugar no grid.

Bottas terminou a mais de nove décimos de Max Verstappen na volta do Q3, com a Red Bull conquistando uma surpreendente pole position à frente da Mercedes.

Hamilton só conseguiu terminar a três décimos atrás de Verstappen, mas se alinhará ao lado de seu rival na primeira fila do grid para a decisão do título de domingo em Abu Dhabi.

Bottas também foi superado por Lando Norris, Sergio Pérez e Carlos Sainz no Q3, com o finlandês explicando que sentiu que "atingiu o limite de tempo de volta" durante a classificação.

“No Q2, acho que fiz meu melhor tempo por volta e nunca poderia melhorar isso”, disse Bottas.

“Parecia que quanto mais eu tentava, parecia que a configuração não tinha mais nada nela."

“Fiz uma afinação mecânica bastante suave e sinto que é muito bom para a corrida e esperava que ainda fosse bom para a classificação. Mas a aderência estava melhorando bastante."

“Tivemos que mudar para uma unidade de potência mais antiga para hoje, que eu sabia que era, em comparação com ontem, pelo menos dois décimos.”

Uma das táticas que a Red Bull usou com grande efeito no Q3 foi fazer Pérez dar vácuo a Verstappen, dando a ele um ganho de velocidade em linha reta que o ajudou a chegar à pole à frente de Hamilton.

Bottas disse que a Mercedes não considerou as táticas de vácuo em Abu Dhabi, já que "normalmente pode dar errado, para pelo menos um dos pilotos".

O finlandês acrescentou: “Nos concentramos apenas nas voltas e no bom ritmo. Mas, para ser honesto, a Red Bull encontrou um pouco mais no Q3 do que pensávamos que encontraria, então isso foi uma surpresa."

“Nós apenas tentamos seguir o plano, mas funcionou para eles hoje.”

Tanto Bottas quanto Hamilton vão largar com pneus compostos médios no domingo, enquanto Verstappen e Pérez sairão de pneus macios.

Questionado pelo Motorsport.com se a Mercedes considerou começar com os macios, Bottas disse: “Desde o TL3, o plano sempre foi começar com os médios."

“Achamos que é melhor para nós. Pelo menos a primeira janela será um pouco maior, então, se quisermos ou precisarmos ir mais longe, essa é uma oportunidade."

“Se você estiver com os macios, eles começarão a se degradar muito rapidamente", concluiu.

