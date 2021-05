Fernando Alonso disse que sua "raiva" com as dificuldades que teve no treino de classificação para o GP de Portugal de Fórmula 1 o levou a atacar para terminar em oitavo lugar na corrida de domingo.

A Alpine mostrou ritmo competitivo ao longo dos treinos para o GP de Portugal, mas Alonso caiu para 13º na classificação, e o companheiro de equipe, Esteban Ocon, conquistou o sexto lugar no grid.

Mas a corrida viu Alonso batalhar para subir, ultrapassando Pierre Gasly, Daniel Ricciardo e Carlos Sainz nos momentos finais e cruzar a linha de chegada em oitavo, apenas um segundo atrás de Ocon.

Isso marcou o primeiro resultado de Alonso nos 10 primeiros na pista desde seu retorno à F1, tendo herdado um ponto em Ímola graças à punição pós-corrida de Kimi Raikkonen.

Questionado se o ímpeto era um sinal do gladiador Alonso da F1, ele respondeu: "Concordo um pouco com isso.”

“Acho que no Bahrein fui mais cuidadoso em tudo só para completar o primeiro GP. Em Ímola fiquei muito desconfortável com o carro.”

"Então eu acho que esta foi realmente a primeira corrida que eu estava extraindo o máximo do carro. E sim, eu estava chateado depois da classificação de ontem. Então, hoje essa raiva provavelmente estava na pista também."

A Alpine trouxe um assoalho atualizado para seu carro em Portimão, que permitiu a Ocon e Alonso encontrar mais ritmo, além de maximizar as atualizações que estreou anteriormente em Ímola.

Alonso ficou animado com o fato de Alpine ser capaz de lutar com os carros de meio de grid, como Ferrari e McLaren durante a corrida, mas não soube explicar por que sua classificação foi tão ruim.

"Foi uma boa corrida, mas no geral foi um bom fim de semana, não só a corrida", disse Alonso. “Senti que o carro estava muito mais competitivo aqui do que em Ímola e no Bahrein. Estávamos lutando com um McLaren, com uma Ferrari e AlphaTauri. Definitivamente estávamos em um grupo que não podíamos estar em Ímola ou Bahrein, então foi algo positivo.”

“Já nos sentimos competitivos no TL1. Fomos quinto no TL2, poderíamos ter sido terceiros no TL3, então permanece um pouco um mistério o que aconteceu na qualificação, em que não me senti confortável.”

“Infelizmente, não foi a mesma aderência das outras sessões e isso comprometeu um pouco a minha corrida.”

"Mas sim, no geral estou muito feliz com o fim de semana, e apenas com o desempenho do carro. Acho que foi um bom domingo para nós como Alpine, os carros foram mais competitivos do que qualquer outra corrida até agora este ano."

