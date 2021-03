Uma das grandes novelas da Fórmula 1 no final de 2020 foi o destino da segunda vaga na Red Bull, ao lado de Max Verstappen. Rumores na época indicavam que Alex Albon, Sergio Pérez e Nico Hulkenberg brigavam pelo posto, com o mexicano levando a melhor no final e Albon permanecendo no time, mas como piloto reserva.

Hulk admitiu que adoraria ter tido melhor sorte e ocupar um assento na Red Bull em 2021. Mas, pragmaticamente, o alemão de 33 anos de idade não lamentou a oportunidade perdida.

“É claro que eu gostaria de estar na Red Bull, sem dúvida. Mas isso não está em debate”, disse ele.

Quando Helmut Marko informou a Hulk no final de 2020 que a decisão havia sido tomada contra ele e a favor de Pérez, o consultor de automobilismo da Red Bull não ofereceu muitas justificativas. Mas, segundo o piloto, ele não precisava: "No final, a decisão é deles. Apenas fui informado de que seria melhor com Pérez.”

“Se tornar um piloto reserva da Red Bull nunca foi discutido. No final do ano passado, a discussão era sobre a vaga de titular, que depois foi para 'Checo', como todos sabemos. A Red Bull percebeu rapidamente que Albon ocuparia o cargo de reserva. E, é claro, fui abordado por outras equipes."

Hulkenberg comentará 13 corridas da Fórmula 1 na ServusTV (disponível apenas na Áustria). No entanto, ele não se esforça mais ativamente para participar de outra categoria.

“Sempre pode acontecer alguma coisa”, disse Hulk. “Mas os planos não tenho nada hoje. Para mim, trata-se de permanecer na órbita da F1 este ano. Usar a oportunidade, se houver, da melhor maneira possível. E, novamente, ficar de olho em 2022.”

