F1 - Alonso: "Hamilton sucumbirá à pressão graças a Verstappen"

Fernando Alonso, rival de Lewis Hamilton pelo título da Fórmula 1 em 2007 na McLaren, acredita que o heptacampeão não conseguirá superar na Max Verstappen na disputa de 2021 e que ele tem problemas por ter um adversário mais forte que seu companheiro de Mercedes Valtteri Bottas, 'rival' pelo campeonato nos últimos anos.

Em entrevista à mídia holandesa De Telegraaf, o espanhol disse que o holandês é único no grid pelo que consegue fazer com o carro da Red Bull, independente do clima, configuração da pista e condições adversas de um GP.

"Acho que Lewis vai sucumbir à pressão graças ao Max, 100%”, comentou o bicampeão. "Quando ele só tinha que lutar com o parceiro de equipe Bottas pelo título, estava tudo ótimo. Agora, ele se sente pressionado e tem alguns problemas."

"Ambos estão no máximo todo fim de semana, mas seja no clima úmido, seco ou com muito vento: a maneira como Max entrou na Red Bull e está bem lá é única, não acho que alguém seja capaz de fazer isso", acrescentou.

Com a vitória no GP do México do último domingo (7), Verstappen aumentou sua vantagem na liderança do campeonato de pilotos para 19 pontos, ele tem 312,5 contra 293,5 de Hamilton. Restam quatro corridas para o fim da temporada da F1 e a etapa seguinte será no Brasil, em Interlagos, no próximo fim de semana.

F1 2021: Verstappen BRILHA e vence no México, com Hamilton em 2º e Pérez em 3º

