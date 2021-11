Valtteri Bottas tem como objetivo fazer sua estreia com a Alfa Romeo na Fórmula 1 ainda neste ano, nos testes pós-temporada em Abu Dhabi, caso a Mercedes permita sua liberação. O finlandês já visitou a sede de sua nova equipe, em Hinwil na Suíça, e fez um primeiro teste de banco.

Geralmente, em situações como essa, acordos comerciais complexos precisar ser resolvidos. Mas a data do teste (14 e 15 de dezembro), que será o primeiro contato oficial das equipes com os novos pneus de 18 polegadas, é tão tarde no ano que fica próximo do fim de qualquer contrato relevante.

Um porta-voz da Mercedes disse ao Motorsport.com que não há motivos para a equipe impedir que Bottas teste pela Alfa, afirmando que "estão trabalhando nisso".

"Fui há algumas semanas", disse Bottas. "É uma boa fábrica, então temos toda a estrutura necessária para sermos uma equipe forte. Eles não trouxeram um desenvolvimento de fato ao carro deste ano. Então não espero muito progresso deles neste ano. Sei que a expectativa é forte para o próximo ano".

Bottas confirmou ainda que já fez um teste de banco, e sobre a possibilidade de fazer o teste, ele disse: "A confirmar. Veremos. Com sorte, sim".

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Frédéric Vasseur, chefe da Alfa Romeo, disse que as negociações pela liberação de Bottas estão em andamento.

"Temos que discutir com a Mercedes e fechar um acordo", disse ao Motorsport.com. "Espero que possamos encontrar algo. Um contrato é um contrato e ele está ligado a eles até o fim do ano, então precisamos encontrar uma solução".

"Mesmo com o carro sendo completamente diferente no próximo ano, seria um exercício bom para ambos os lados, tendo a experiência de trabalhar juntos. Acho que faz sentido para ele estar conosco nos testes e será uma boa oportunidade. É mais sobre construir o relacionamento entre equipe e piloto".

