A organização do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 revelou as primeiras imagens da reforma feita nos últimos meses feita no layout do Circuito de Yas Marina, tendo como objetivo principal incentivar ultrapassagens nas corridas.

Após reclamações no ano passado do local não entregar um espetáculo para a F1, sendo o palco do encerramento da temporada há alguns anos, a direção do local aprovou uma grande modificação do traçado.

Após meses de trabalho, as mudanças em três áreas da pista foram completadas, resultando em uma pequena redução do traçado, de 5.554m para 5.281m. A principal modificação vem da nova curva Marsa, no fim da segunda reta oposta, onde uma sequência de curvas de 90º foram substituídas por apenas uma, com uma pequena inclinação. As simulações apontam que os carros chegarão a 240km/h.

O hairpin antes da primeira reta oposta também foi modificado, com a chicane anterior sendo removida, além da ampliação da curva para 20 metros de largura. Com isso, os carros devem chegar ao local próximo dos 300km/h.

Outra mudança, menos óbvia, foi feita no complexo do hotel, com as curvas sendo ligeiramente alargadas, para permitir que os carros sigam uns aos outros com mais facilidade.

Hotel Section - 1

Saif Al Noaimi, vice-CEO da Abu Dhabi Motorsports Management, empresa que realiza o evento, disse: "É um grande momento histórico para o Circuito de Yas Marina".

"Estas são as primeiras atualizações na pista desde a sua construção, em 2009. Desde então, os carros da F1, e outras categorias, evoluíram em seu design e performance e, por isso, estamos comprometidos a progredir com eles, para oferecer a melhor experiência de corrida nos eventos feitos aqui".

"As mudanças amplificação a natureza competitiva de todos os eventos de esporte a motor feitos aqui mas, com o GP se aproximando, obviamente estamos muito animados em ver como que a ação se desenvolverá com o novo layout do circuito no próximo mês".

Mark Hughes, diretor da Mrk1 Consulting, foi um dos consultores do novo design, acrescentando: "Após quase um ano de planejamento com a Abu Dhabi Motorsports Management, é incrível ver o design ganhar vida nesses últimos meses".

"O Circuito de Yas Marina já é uma das pistas mais modernas e impressionantes da F1 no mundo, e essas melhorias garantirão que os espectadores terão um grande entretenimento em todas as categorias do esporte daqui em diante, além de entregar grandes corridas para todos na pista".

F1 AO VIVO: Verstappen BRILHA e vence no México, com Hamilton em 2º e Pérez em 3º; assista ao debate

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #142 – Verstappen e Hamilton vão bater como Senna e Prost?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: