Esteban Ocon pode comemorar seu início na Fórmula 1 deste ano, o piloto superou seu companheiro de equipe Fernando Alonso em mais uma classificação e ficou muito perto de largar entre os cinco primeiros no GP de Portugal deste domingo (02).

O francês da Alpine cravou o sexto lugar, a apenas três milésimos da Ferrari de Carlos Sainz e ficou à frente de favoritos como Lando Norris, Charles Leclerc e Pierre Gasly.

Ocon disse que o Q3 foi o mais desafiador da sessão, pelas mudanças no vento e exaltou o trabalho da equipe: "Fiz minha melhor volta no Q2 e me senti bem, mas a parte final foi diferente, o vento ficou mais forte, e ainda assim fizemos um trabalho fenomenal. Continuamos analisando os pequenos detalhes e demos um grande passo nessa corrida. Temos que continuar assim."

Esteban Ocon, Alpine A521, in the pits Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Ainda não acho que extraímos o máximo do nosso pacote. Há coisas que a gente conseguiria entender um pouco mais fora do carro. Seguimos procurando, trazendo pequenas modificações, e hoje eu senti que trabalhamos extremamente bem. Notamos a diferença de sexta a sábado. Espero que possamos manter esse nível de desempenho e entender um pouco mais para mantermos o progresso."

O piloto ainda revelou que quase rodou no fim do treino: "Por muito pouco na minha primeira volta do Q3, que não chegou a lugar nenhum pela mudanças nas condições. Então ir para a segunda pensando em apenas acertá-la e ficar a três milésimos da quinta colocação é decepcionante, mas seguimos em frente."

