Carregar reprodutor de áudio

Fechando a sexta-feira em Melbourne, a Fórmula 1 voltou à pista do Albert Park para o segundo treino livre para o GP da Austrália. E em uma sessão impactada pela chuva, Fernando Alonso foi o mais rápido, à frente de Charles Leclerc e Max Verstappen.

Completaram o top 10: George Russell, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Sergio Pérez, Lando Norris, Nico Hulkenberg e Pierre Gasly. Lewis Hamilton foi o 13º.

No primeiro treino livre, realizado mais cedo, Verstappen foi o mais rápido com 01min18s790, tendo Hamilton em segundo, à frente de Pérez, Alonso e Leclerc, enquanto Sainz foi o sexto e Russell o nono.

Enquanto o TL1 aconteceu com pista seca, o TL2 começou com a chuva caindo fraco em certos pontos do circuito, aumentando nos minutos seguintes, mas sem necessidade dos pilotos adotarem os pneus intermediários.

Após os 15 minutos iniciais, Alonso liderava com 01min18s887, 0s445 à frente de Leclerc, enquanto Verstappen, Russell e Sainz completavam o top 5. Pérez era o quinto e Hamilton o 13º.

Na sequência, a chuva começou a apertar mais, forçando todo o grid a entrar nos boxes 20 minutos após o início da sessão. As atividades de pista foram retomadas cerca de 10 minutos depois.

Quando o TL2 chegava à metade, os carros seguiam nos boxes. Alonso se mantinha à frente com 01min18s887, à frente de Leclerc, Verstappen, Russell e Sainz. Neste momento, Hamilton e Ocon foram os primeiros a saírem dos boxes com os pneus intermediários.

Ao longo dos minutos seguintes, a chuva seguiu caindo com força e, com isso, as equipes não tiveram muito interesse em colocar os carros na pista para voltas rápidas, fazendo apenas giros de instalação.

Assim, Fernando Alonso garantiu a liderança da sessão com seu 01min18s887 feito no começo do TL2. Charles Leclerc foi o segundo colocado, com Max Verstappen fechando os três primeiros. Completaram o top 10: George Russell, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Sergio Pérez, Lando Norris, Nico Hulkenberg e Pierre Gasly. Lewis Hamilton foi o 13º.

A Fórmula 1 volta à pista de Melbourne na noite desta sexta-feira. A partir das 22h30, horário de Brasília, acontece o terceiro treino livre, antecedendo a classificação, às 2h na madrugada de sexta para sábado. No Motorsport.com, você acompanha a cobertura completa da terceira etapa da principal categoria do automobilismo mundial.

F1 AO VIVO: Veja DEBATE sobre os treinos livres para o GP da AUSTRÁLIA, em Melbourne | SEXTA-LIVRE

TELEMETRIA: Rico Penteado faz 'prévia' do GP da Austrália

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: treinos que valem pontos? F1 vai 'longe demais' com entretenimento? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music