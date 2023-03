Red Bull critica proibição de comemorações nos alambrados da F1

Carregar reprodutor de áudio

No começo do fim de semana do GP da Austrália, terceira de 23 etapas da Fórmula 1 neste ano, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou que passará a ser rigorosa na proibição de comemorações de vitórias e pódios nos alambrados de pistas que recebem a categoria.

Nesta sexta-feira, dia dos treinos livres em Melbourne, o chefe da Red Bull, Christian Horner, disse ao Motorsport.com que foi pego de surpresa com a nova medida: "Isso ser uma questão me deixou surpreso, para ser honesto".

"Acho que qualquer coisa relacionada à segurança tem de ser levada a sério, mas [a comemoração no alambrado] é um momento icônico de forma justa, quando você vê um carro completando um GP e sua equipe celebrando. E, feito de uma forma segura, eu pessoalmente nunca vi um problema."

RBR celebra vitória de Verstappen Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Sempre achei que isso faz parte dos GPs e nós conquistamos isso (vitórias) 94 vezes como Red Bull Racing sem que ninguém tenha tido uma lesão e sem que parecesse que isso é uma questão. Mas, se são as regras, são as regras."

Chefe de equipe da Aston Martin, Mike Krack afirmou que seus pilotos Fernando Alonso, da Espanha, e Lance Stroll, do Canadá, "certamente não vão pagar uma multa se o time pular no alambrado", uma vez que se entende que quaisquer punições da FIA em caso de celebrações no alambrado virão em forma de multas às escuderias, e não uma penalidade desportiva a algum piloto.

GIAFFONE opina: Verstappen não quer ter amigos e lembra Alonso, RBR vai 'liberar' Pérez. E Hamilton?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Treinos que valem pontos? F1 vai 'longe demais' com entretenimento? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music