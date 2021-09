Max Verstappen não perde um duelo na Red Bull desde 2018. De lá para cá, derrotou Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon e já está muito à frente de Sergio Pérez na atual temporada da Fórmula 1. A forma do holandês e sua moral na equipe austríaca fizeram com que até bicampeões como Fernando Alonso não quisessem o enfrentar no mesmo time.

Segundo o espanhol, é o melhor piloto do grid no momento e só seria possível ter sucesso em sua escuderia caso ele saísse. Além de ser possível um novo domínio na categoria nos próximos anos.

"No momento, ele é o único com quem eu não gostaria de competir", disse Alonso ao RacingNews365. "Respeito muito o Max, no ambiente da Red Bull e sua experiência, não acredito que muitos pilotos possam entrar na equipe e derrotá-lo. Se você tirá-lo de lá, talvez você tenha uma chance. Acho que ele está no seu melhor e considero-o o melhor no grid."

“A evolução dele chamou muita atenção nos primeiros dois anos. Ele já começou em alto nível, mas teve alguns acidentes. Agora, acho que ele atingiu um nível de maturidade muito alto e, com sua velocidade natural, fica muito difícil para qualquer um vencê-lo. Então acho que ele é o favorito para este ano e provavelmente nos próximos", acrescentou.

Verstappen é o atual líder do campeonato de pilotos e protagoniza disputa particular com Lewis Hamilton, dominante na era híbrida, pelo título. Os rivais estão separados por cinco pontos com oito corridas restantes.

Saiba como F1 na BAND vem AMEAÇANDO GLOBO e quais GPs de MAIOR e MENOR audiência em 2021

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Caótico GP da Itália acirra ainda mais rivalidade Hamilton x Verstappen na F1

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: