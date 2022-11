F1: Leclerc explica por que largará atrás de Pérez em Abu Dhabi

Carregar reprodutor de áudio

Postulante ao vice-campeonato mundial da Fórmula 1 em 2022, o piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, largará em terceiro no GP de Abu Dhabi, imediatamente atrás do concorrente mexicano Sergio Pérez, da Red Bull.

Ambos estão empatados na tabela, com 290 pontos, e quem chegar à frente em Yas Marina, palco da etapa final deste ano, ficará com a segunda posição do campeonato, já conquistado pelo holandês Max Verstappen, piloto que larga na pole position às 10h (Brasília) neste domingo.

Em entrevista após a classificação de Abu Dhabi, Leclerc explicou por que foi batido por Pérez e foi sincero quanto ao resultado nos Emirados Árabes Unidos. "Eu travei os pneus nas curvas seis e sete, para ser honesto. É a posição que merecemos hoje", afirmou o monegasco.

"A Red Bull foi mais forte, mas ainda estamos em uma boa posição para amanhã. Vai ser apertado com relação a 'Checo' (Pérez), com certeza. E tenho certeza que podemos trabalhar juntos com Carlos (Sainz, companheiro espanhol de Leclerc na Ferrari) também, sem dúvidas", seguiu.

"Vamos tentar maximizar o resultado da equipe. Sabemos que a Red Bull é um pouco mais forte aos domingos (ritmo de corrida), então será um desafio, mas daremos tudo e esperamos conseguir o segundo lugar de pilotos e construtores", disse Leclerc. A Mercedes ainda pode passar a Ferrari.

"Antes das férias, temos de focar nesta corrida. Mas, obviamente, depois de dois anos difíceis, demos um passo importante enquanto equipe. Espero que voltemos ainda mais fortes anos que vem", completou o piloto.

VERSTAPPEN supera Pérez e é POLE em Abu Dhabi; Leclerc bate Sainz, HAM 5º e RUS 6º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate 'treta' entre Verstappen e Pérez no GP de São Paulo