Fernando Alonso chocou as pessoas nas férias de verão da temporada 2022 da Fórmula 1 quando anunciou sua ida para a Aston Martin, no lugar de Sebastian Vettel que se aposentou, deixando a Alpine - que lutava para encontrar um novo piloto, já que Oscar Piastri tinha confirmado seu compromisso com a McLaren.

O piloto de 41 anos tem um histórico de tomar decisões de equipe ousadas, muitas vezes terminando no time errado na hora errada, desde que conquistou dois títulos mundiais para a Renault em 2004 e 2005. Portanto, todo mundo levantou as sobrancelhas quando Alonso trocou a quarta colocada Alpine pela Aston Martin, que terminou em sétimo no ano passado.

Depois de conseguir um impressionante quinto lugar na classificação nesse sábado, a apenas seis décimos do pole da Red Bull, Max Verstappen, Alonso admitiu que ir para a Aston Martin foi "apenas uma aposta", mas que pode render espetacularmente desde a primeira temporada.

"Não sei nem o que dizer, porque oito meses atrás o projeto era apenas uma aposta", disse.

Alonso estava otimista de que o ritmo forte da Aston em Sakhir era apenas o começo, já que o AMR23 ainda é um "carro muito básico" em sua especificação de lançamento, embora ele também queira ver o quão forte o carro será nos circuitos muito diferentes de Jeddah e Melbourne.

"Claro, precisamos esperar por Jeddah, Austrália, pistas muito diferentes, então estou curioso para ver se podemos manter esta forma nesses circuitos", alertou. “Mas também, por outro lado, o carro que temos agora é apenas um carro muito básico que lançamos e com o qual começamos a temporada, este [é um] conceito completamente novo."

“Há muito mais por vir em termos de desenvolvimento deste projeto, então estou otimista com isso. Este projeto tem a motivação de sempre buscar mais, então há coisas boas chegando para a Aston Martin”.

