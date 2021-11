Fernando Alonso e Lewis Hamilton protagonizaram uma das rivalidades mais marcantes da Fórmula 1 em 2007, ainda que essa só tenha durado um ano. Ambos formavam a dupla da McLaren, favorita tanto ao título de pilotos quanto de construtores, mas mal gerenciada, de acordo com o espanhol.

As coisas desandaram para a equipe após os dois se desentenderem na classificação para o GP da Hungria, O bicampeão, primeiro a trocar os pneus no Q3 em um 'pit stop' duplo, retardou sua saída para segurar o britânico que estava logo atrás e, com isso, impediu sua última tentativa de volta rápida. A boa relação acabava ali.

"Todo mundo mudou a partir daquele ano", comentou Alonso na coletiva de imprensa do GP de São Paulo deste domingo (14). Só posso falar por mim, mas com certeza você é diferente quando está 13 anos mais velho e mais maduro."

"Como eu disse muitas vezes, não acho que fomos muito bem gerenciados naquela temporada. Tínhamos um pacote muito competitivo, mas perdemos para a Ferrari. Eles eram rápidos, sim, mas acho que não tanto quanto nós. Ainda tenho boas lembranças e com sorte, ainda poderemos voltar àqueles dias e lutar pelo campeonato juntos."

Kimi Raikkonen levou o título de pilotos de 2007 contra todas as expectativas após chegar à etapa final no GP do Brasil a sete pontos do até então líder Hamilton e a McLaren foi eliminada do mundial de construtores por ter sido pega em esquema de espionagem à rival italiana.

