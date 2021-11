F1: Russell estreia pela Mercedes nos testes após GP de Abu Dhabi

George Russell diz que seu trabalho na Mercedes começará imediatamente após a corrida final da Fórmula 1 em Abu Dhabi, com ele participando dos testes de pneus de pós-temporada.

O piloto da Williams substituirá Valtteri Bottas como companheiro de Lewis Hamilton no próximo ano, depois de três temporadas com sua equipe atual.

Em declarações nesta quinta-feira em Interlagos, Russell disse que não haverá desligamento da F1 após a última corrida da temporada em Abu Dhabi.

“Será segunda-feira de manhã após a corrida de Abu Dhabi, e o foco de 120% será em todas as coisas da Mercedes”, explicou quando questionado quando começará a trabalhar para sua nova equipe.

“Vou fazer o teste e depois voltar para a fábrica. Faremos um simulador e conheceremos mais algumas pessoas.”

Russell disse que sentiu que seu trabalho anterior com a Mercedes tornaria mais fácil sua mudança para a equipe, pois ele já conhecia muitas pessoas lá.

“Estou em uma posição muito feliz porque obviamente passei muito tempo com a Mercedes como equipe de 2016 até 2018”, disse ele.

“Sempre que nos vemos nos aeroportos ou nas pistas, eu os conheço tão bem quanto conheço quase todo mundo na Williams. Estou em uma posição muito feliz por estar indo para um grupo e uma família que conheço tão bem.”

