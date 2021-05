De volta à Fórmula 1 após dois anos fora, Fernando Alonso ainda sofre na readaptação ao carro da categoria, pontuando em apenas duas das cinco etapas realizadas até aqui. Mas o espanhol pediu calma, afirmando que precisa sair da sequência de corridas em circuitos de rua para que "um novo campeonato comece" para ele.

A Alpine introduziu algumas modificações no carro de Alonso e de Esteban Ocon nas últimas semanas e, enquanto o francês vem pontuando constantemente nas quatro etapas após o Bahrein, o bicampeão ainda sofre para tirar todo o potencial do carro.

Durante o final de semana de Mônaco, Alonso disse que esperava o momento em que as atualizações da Alpine começassem a ajudá-lo. Mas o bicampeão acredita que terá que aguardar mais algumas semanas.

"Acho que isso acontecerá quando não tivermos um circuito de rua. Então mesmo Baku será um momento infeliz. No modo como a temporada começou, não foi o melhor calendário possível para um piloto retornando".

"Tive Ímola e Portimão, dois circuitos que não corria há anos ou nunca, como em Portugal, e o pessoal havia corrido lá há poucos meses. E aí dois circuitos de rua, Mônaco e Baku. Então, são seis corridas iniciais do campeonato em que quatro são muito difíceis de se acostumar".

"Então, a partir da França começa um novo campeonato para mim, com sorte. Mas sim, do lado da direção, acho que podemos encontrar algo para melhorar o balanço do carro".

Alonso havia destacado que uma de suas maiores dificuldades era o gerenciamento dos pneus durante a classificação do sábado. Mas o espanhol não sabe exatamente o que precisa para melhorar sua situação.

"Acho que veremos nas próximas corridas. Acho que é um pouco aleatório, mas não diria que é uma questão de sorte. Há algo escondido ali. Em momentos diferentes do fim de semana, algumas pessoas estão no fim do grid no TL2, outras vão para o fim no TL3, alguns passam para o Q2...".

"Vimos muitas pessoas [em níveis diferentes] no fim de semana. Eu falava com Checo, e ele foi o mais rápido no TL1, mas apenas o nono na classificação, o que não faz sentido. E hoje ele lutou pelo pódio. Então não é que ele esquece como que se pilota entre o TL1 e a classificação".

"Só precisamos entender todas as variáveis que acontecem em um final de semana. Como disse, não depende de sorte. Precisamos compreender melhor. Mas não me preocupo. Comparando com o começo da temporada, fui forte em todo o fim de semana de certo modo".

"Eu estava feliz e forte na corrida. Ontem não funcionou mas ainda temos 18 corridas pela frente e faremos as contas em dezembro. Não agora".

