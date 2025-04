A Fórmula 1 terá uma aparência e um som muito diferentes em 2026, quando as novas regulamentações começarem, mas o lançamento planejado de novos motores híbridos parecia estar em terreno difícil, já que se falava de um retorno dos motores V10 no grid. Agora, a Alpine elogiou o compromisso da F1 com a energia híbrida após semanas de "distração" no esporte.

Os novos regulamentos trarão carros menores e mais leves, adicionando aerodinâmica ativa e lançando novas unidades de potência que dependem de uma divisão 50/50 da potência do motor de combustão interna e dos componentes híbridos.

Porém, o aumento da potência híbrida foi colocada em dúvida nas últimas semanas, quando o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, disse que o esporte deveria explorar "uma série de direções" para seus futuros sistemas de propulsão. Uma sugestão que ele apresentou foi um retorno ao "som estrondoso do V10", que contaria com combustíveis sustentáveis para manter as ambições da F1 de se tornar ecológica.

Depois de uma reunião com os fornecedores de motores da F1 na semana passada, esses planos agora não parecem mais prováveis de se concretizarem, o que o chefe da Alpine, Oliver Oakes, acredita ser a "escolha certa" para o futuro.

"Acho que para nós, como equipe, obviamente, estamos felizes com o esclarecimento e agora tudo continua como sempre para 2026", disse Oakes a repórteres, incluindo o Motorsport.com, após o GP do Bahrein.

"Acho que houve um pouco de distração nas últimas semanas, com coisas sendo ditas, apenas para saber onde estávamos e continuar com o que estamos fazendo."

Oliver Oakes, Alpine Foto de: Peter Fox - Getty Images

"Mas, para nós, é bom que esses regulamentos estejam sendo trabalhados há bastante tempo, acho que houve muito investimento dos fabricantes de unidades de potência, então acho que é definitivamente a escolha certa."

Na reunião de semana passada com os fornecedores de motores para 2026, foi confirmado que a potência híbrida "faria parte de quaisquer considerações futuras", fechando a porta para um retorno do V10 naturalmente aspirado que as equipes usavam desde 1989.

No entanto, as discussões sobre as futuras opções de trem de força continuarão, com a categoria aberta a conversas sobre como poderia ser o motor da F1 para 2031 e além.

"É bom que haja essa discussão para o futuro também", diz Oakes. "Para nós, acho que há dois aspectos: queremos saber o que está acontecendo no lado do chassi, mas no lado da unidade de potênica, confiamos na Mercedes - com quem fizemos uma parceria - e que eles também vão fazer o que é certo."

A Alpine está atualmente em sua última temporada como uma equipe oficial, com a Renault revelando no ano passado que planeja fechar sua fábrica de motores em Viry-Châtillon, na França. A equipe passará a usar motores Mercedes a partir do próximo ano, tornando-se a quarta equipe do grid a usar a unidade de potência alemã depois que a Aston Martin passar a usar motores Honda.

Oakes tem grandes esperanças para a equipe em sua última temporada como equipe oficial, que foram reforçadas por um forte desempenho de Pierre Gasly no GP do Bahrein de domingo. Durante a corrida, o francês conquistou os primeiros pontos da equipe na temporada com uma performance forte até o sétimo lugar.

"Sabemos que temos um carro muito bom e que este é um ano de transição para nós", acrescenta Oakes. "Mas o principal é que sentimos que temos um grupo muito bom aqui, a estratégia tem sido boa e a maneira como estamos trabalhando na equipe, então acho que era uma questão de quando, e não se, sabíamos que conseguiríamos alguns pontos."

A equipe francesa espera manter essa forma na corrida deste fim de semana na Arábia Saudita, que começa com o primeiro treino no Circuito de Jeddah às 10h30min.

