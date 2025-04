Mesmo com a Aston Martin sofrendo com a performance do carro neste começo da temporada 2025 da Fórmula 1, a equipe britânica anunciou que o engenheiro Adrian Newey permanecerá 100% focado no desenvolvimento do novo modelo de 2026.

Novo "Parceiro Técnico Administrativo" da Aston Martin, Newey começou a trabalhar recentemente em sua nova equipe, se jogando direto no projeto do carro de 2026, mesmo com o time de Silverstone sofrendo com o modelo deste ano.

"100% do tempo de design de Adrian está focado em 2026", disse o chefe da equipe, Andy Cowell, a repórteres em Jeddah na quinta-feira, com os novos regulamentos da F1 chegando no próximo ano.

"Ele entrou na equipe em março, então houve um período em que ele se atualizou com os regulamentos, com o trabalho de conceito que estávamos fazendo nos meses anteriores, e há alguns prazos difíceis a serem cumpridos para liberar detalhes do monocoque e detalhes da transmissão", acrescentou.

"Portanto, preparar um carro para [o teste em janeiro] requer pontos de decisão um pouco mais cedo e, claramente, tudo é novo, não há nenhuma transferência. Portanto, há muito trabalho e Adrian tem se concentrado nisso".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Quando perguntado se Newey havia fornecido alguma visão sobre possíveis falhas de projeto no carro de 2025, Cowell disse que ele havia oferecido apenas um feedback amplo.

"Suas ideias se concentram principalmente nas ferramentas que estamos usando, e não em aspectos diretos de desempenho do carro 25", explicou. "Mas é importante que Adrian entenda as ferramentas que temos, a fidelidade dessas ferramentas e a precisão com que elas preveem o que vai acontecer na pista".

O antigo chefe de design da Red Bull ficou impressionado com as instalações de última geração da Aston Martin, incluindo seu novíssimo túnel de vento.

"Adrian tem elogiado muito o campus e tem sido positivo em relação ao túnel que temos e à maneira como tudo foi montado", disse Cowell. "Ele está, é claro, pressionando para que melhoremos a maneira como operamos no túnel... Ele tem ideias sobre como melhorar praticamente tudo, e isso é o melhor da motivação competitiva de Adrian".

