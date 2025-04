F1: Red Bull traz pacote de atualizações para Jeddah; saiba mais

A Red Bull foi alvo de críticas no GP do Bahrein de Fórmula 1 no último fim de semana, após o desempenho de Max Verstappen não ser nem sombra do que foi visto no GP do Japão, em Suzuka, após o holandês conquistar a pole position e triunfar sobre Lando Norris e a McLaren.

Segundo o RacingNews365, a ‘resposta’ será imediata, no GP da Arábia Saudita. A equipe austríaca promete um pacote de atualizações, como a primeira parte de uma série, com peças novas também previstas para chegar também em Miami e Ímola.

As mudanças não devem aparecer facilmente no RB21. Além das adaptações na asa a um circuito de alta velocidade, como Jeddah, as atualizações terão como foco principal a aerodinâmica sob o assoalho.

A área central do piso será modificada na parte em que se conecta aos canais Venturi na lateral, criando assim um gerenciamento de pressão diferente sob o carro e movendo o centro de pressão aerodinâmica para trás.

Além das melhorias aerodinâmicas, acredita-se também que o encapsulamento mecânico dentro dos sidepods será alterado para simplificar a dinâmica dos fluidos internos, mas também para ‘brincar’ com a distribuição de peso com as pequenas liberdades permitidas pelos regulamentos.

Assim como a Ferrari SF-25, o RB21 apresentará uma espécie de descompasso entre a configuração aerodinâmica e a dinâmica do carro, sendo esta a causa atual da falta de equilíbrio e desempenho geral enfrentada por Max Verstappen e Yuki Tsunoda.

