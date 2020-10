Próximo de garantir uma vaga na AlphaTauri para 2021, o japonês Yuki Tsunoda pode participar de um treino livre com a equipe na Fórmula 1. O chefe da equipe, Franz Tost, indicou que a participação do piloto em 2020 pode ir além do teste de pós-temporada em Abu Dhabi.

Foi anunciado anteriormente que o piloto da F2 fará um teste de 300 quilômetros em Ímola logo após o GP da Emilia Romagna, a bordo de uma Toro Rosso de 2018. O consultor da Red Bull, Helmut Marko, disse recentemente que isso foi "planejado" para promover Tsunoda, que é também pupilo da Honda, além de membro da Academia da marca austríaca.

No momento, ele é o terceiro no campeonato da F2, com apenas as rodadas do Bahrein restantes no ano.

Já que Tsunoda precisa focar na F2 no Bahrein, parece lógico que sua saída no TL1 pode acontecer na Turquia, apesar de que isso negaria a um dos pilotos da equipe a chance de conhecer a pista. Porém, ele pode correr em Abu Dhabi, lugar que custaria menos à dupla.

Tost insiste que a decisão sobre os pilotos de 2021 ainda não foi tomada.

"A dupla ainda não foi decidida. O programa com Yuki segue como planejado. Recebemos ele na fábrica na semana passada para o ajuste do banco, porque após a corrida em Ímola vamos fazer um teste de 300 quilômetros".

"Talvez, mas isso ainda não está decidido, ele pode fazer um TL1. E aí ele tem ainda mais duas corridas no Bahrein, temos que ver onde ele vai terminar na F2, por causa da superlicença".

"Na sequência, ele fará o teste de pós-temporada em Abu Dhabi, e aí a Red Bull decidirá a dupla da AlphaTauri para 2021".

Inevitavelmente, isso cria rumores de que Daniil Kvyat poder perder a vaga para Tsunoda.

"Não tive atualizações sobre isso ainda. O que sei que há seis corridas ainda na temporada e vou focar para dar o meu melhor. É o que posso fazer no momento", disse o russo.

Todas as notícias sobre o retorno do GP de Portugal da F1 você acompanha no site do Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises e confira nossos programas e vídeos!

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Neste fim de semana, a F1 visita Portimão para o GP de Portugal. E em uma prova onde adaptação é essencial, Mercedes e Hamilton podem respirar aliviados: o piloto ou a equipe venceram a edição inaugural das quatro últimas provas novas. Ele venceu em Mugello, Sochi e Austin. Já Rosberg venceu em Baku. Parece uma aposta certa, não? Quer saber mais? Confira o ThePlayer.com e não perca nada!

CEO da F1 cita outros esportes e diz que categoria não pode usar “camisa de força” contra mudanças

Podcast – O mercado da F1 para 2021 e os 30 anos do bicampeonato de Senna