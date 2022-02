Carregar reprodutor de áudio

A Alpine adicionou Jack Doohan e Olli Caldwell, que correram na Fórmula 3 em 2021, à sua academia de pilotos para a temporada de 2022, com o brasileiro Caio Collet também mantido no programa. O australiano, vice-campeão da categoria em 2022, fará sua primeira temporada completa na Fórmula 2 com a Virtuosi, seguindo os passos do compatriota Oscar Piastri, que garantiu o papel de piloto reserva da escuderia francesa na Fórmula 1 depois de conquistar o título da F2.

O colega graduado da mesma divisão, Caldwell, também se juntará à academia nesta temporada depois de terminar 2021 em oitavo pela Prema. Já foi anunciado que, assim como Doohan, ele subirá à F2 este ano e atuará pela Campos. Collet já consta no site oficial da F3 como competidor da MP. A formação de pilotos é completada por Victor Martins, que também segue no programa e estará na ART na mesma categoria de Caio.

O anúncio revelou que os ex-membros Guanyu Zhou e Christian Lundgaard não fazem mais parte da academia, depois que eles confirmaram suas idas à F1 e Indy, respectivamente. O chinês agora fará parceria com Valtteri Bottas na Alfa Romeo, enquanto o dinarmarquês se juntou à Rahal Letterman Lanigan Racing.

"O programa da Alpine continua sendo uma parte extremamente valiosa do que queremos alcançar na F1", disse o CEO da equipe, Laurent Rossi. "Somos apaixonados por encontrar a próxima geração de pilotos para nutrir nossa formação. É empolgante ver a força crescente desde que a iniciativa começou em 2016, com o ano passado sendo a temporada de maior sucesso até hoje."

"Dos nossos graduados de 2021, Oscar se junta ao nosso programa de Fórmula 1 como piloto reserva oficial, e ele terá um papel importante ao lado de Esteban [Ocon] e Fernando [Alonso] este ano."

"Como em todos os anos, temos grandes expectativas e não é diferente nesta temporada. Damos as boas-vindas a dois novos nomes, Jack e Olli, combinados com a dupla da F3, Caio e Victor. Cada um traz sua própria personalidade e talento e estamos animados para ver como eles se desenvolvem nesta temporada, individualmente e como grupo", concluiu.

