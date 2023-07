Fim da linha para Nyck de Vries. A AlphaTauri bateu o martelo nesta terça-feira (11), confirmando a saída do holandês da equipe de forma imediata após 10 GPs da temporada 2023 da Fórmula 1. O time de Faenza oficializou também o retorno Daniel Ricciardo ao grid, ocupando a vaga do holandês.

A decisão do time italiano vem após mais uma performance abaixo do esperado do piloto, que vem decepcionando em seu ano de estreia na F1 após grandes expectativas.

De Vries chegou à AlphaTauri para sua estreia na F1 em 2023 após uma boa participação com a Williams no GP da Itália do ano passado, além de seus títulos na Fórmula 2 e na Fórmula E, sendo este último como piloto oficial da Mercedes.

Porém, o piloto holandês de 25 anos não correspondeu às expectativas. Mesmo com o carro ruim da AlphaTauri, que é atualmente a última no Mundial de Construtores com apenas dois pontos conquistados, De Vries acumulou uma série de incidentes nas dez primeiras etapas, além de resultados que ficaram bem aquém de seu companheiro de equipe, Yuki Tsunoda.

Enquanto Tsunoda possui dois décimos lugares no GP da Austrália e do Azerbaijão, o melhor resultado de De Vries no ano foi a 12ª posição em Mônaco, sendo o único piloto ao lado de Logan Sargeant ainda sem pontos na temporada. Mas, com o americano da Williams terminando em 11º no GP do último domingo, o holandês caiu oficialmente para a última colocação no Mundial.

Desde maio sua permanência na AlphaTauri vinha sendo questionada, com Helmut Marko afirmando publicamente que o rendimento do holandês estava bem abaixo do esperado. Recentemente, o consultor chegou inclusive a revelar que Christian Horner, chefe da Red Bull, era contra a contratação do piloto.

Para o seu lugar, a AlphaTauri confirmou a volta de Daniel Ricciardo, que já correu pelo time de Faenza na era Toro Rosso. Após perder a vaga na McLaren para Oscar Piastri, o australiano voltou ao guarda-chuva da Red Bull na condição de piloto reserva, e seu trabalho no simulador vem rendendo elogios do time austríaco.

"Fico feliz em receber Daniel de volta à equipe", disse Tost. "Não há dúvidas sobre suas habilidades, e ele já conhece muitos de nós, então sua integração será fácil e direta. A equipe também lucrará com sua experiência, como vencedor de 8 GPs".

"Quero agradecer Nyck pela sua contribuição valorosa durante seu período na Scuderia AlphaTauri e desejo tudo de melhor para ele no futuro".

"Estou feliz por estar novamente na pista com a família Red Bull", comemorou Ricciardo que, nesta terça (11), voltou a guiar um carro da Red Bull pela primeira vez desde o fim de 2018, para o primeiro de três dias do teste da Pirelli em Silverstone. O australiano divide a pista com Mick Schumacher e o W14 da Mercedes.

Christian Horner, chefe da Red Bull, elogiou o teste que o australiano fez nesta terça-feira em Silverstone

"É ótimo ver que Daniel não perdeu nada de sua forma enquanto esteve longe das pistas e o avanço dele em suas sessões no simulador se traduzem na pista. Seus tempos durante o teste de pneus foram extremamente competitivos. Foi uma pilotagem impressionante e estamos animados para ver o que Daniel poderá fazer no restante da temporada enquanto está em empréstimo para a AlphaTauri".

